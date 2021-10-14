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Sadakatsiz 34. son bölüme damga vuran final sahnesi! Derin'in büyük yalanı ortaya çıktı

14.10.2021 01:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz, 13 Ekim Çarşamba akşamı 34. yeni bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Cansu Dere, Melis Sezen, Berkay Ateş, Caner Cindoruk'un başrollerde oynadığı Sadakatsiz'in son bölümünde Asya, Aras'ın sırlarını araştırmaya devam etti. Diğer yandan ise Aras ve Derin'in daha önceden tanıştıkları ortaya çıktı. Final sahnesinde Melih, Derin'in yalanını öğrendi. Melih, Derin'in tekerlekli sandalyeden kalkarak yürüdüğünü görünce büyük şok yaşadı.

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Cemal Hünal, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Taro Emir Tekin, Berkay Ateş ve Alp Akar'ın başrollerde oynadığı Sadakatsiz'in son bölümünde sürpriz gelişmeler yaşandı.

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DERİN'İN BÜYÜK YALANI ORTAYA ÇIKTI!

Son bölümde Asya, Aras'ı akşam yemeği için eve davet etti. O sırada Volkan da geldi. Evde Aras'ın olduğunu gören Volkan ondan kuşkulandı ve Asya'yı uyardı. Tam da bu sırada Melih ve Bahar'ın evine gelen Derin, kapıda Volkan'ın arabasını görünce merakına yenik düştü. Bahçeden içeri baktığında ise Aras'ı gördü ve onu tanıdı. O sırada Melih ise Derin'in tekerlekli sandalyeden ayağa kalkarak yürüdüğünü gördü. Derin'in yalanını öğrenen Melih büyük şok yaşadı.

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BAHAR HAMİLE!

Sadakatsiz'in 13 Ekim Çarşamba yayınlanan yeni bölümde Bahar ve Melih cephesinde sürpriz bir gelişme yaşandı.Son zamanlarda sık sık başı dönmeye başlayan Bahar, Derya'nın ısrarı ile muayene oldu. Yapılan tahlil sonuçlarında ise Bahar'ın hamile olduğu anlaşıldı. Bahar, bu güzel haberi Melih'e akşam yemeğinde verdiğinde ise ikili arasında duygusal anlar yaşandı.

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SADAKATSİZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Sadakatsiz'in 13 Ekim Çarşamba yayınlanan 34. yeni bölümünde Asya, Aras'ın dünyasına girmeye başlıyor.

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Asya, geçmişini hatırlamaya çalışan esrarengiz hastasına yardım etmeye çalışırken onun pesine düşen Kadir isimli adamdan habersizdir.

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Volkan'ı da rahatsız eden bu durum onu dönüp dolaşıp Asya'nın peşine düşmeye iterken, yürüdüğünü herkesten saklayan Derin'in ise bu adamı görmesi ve geçmişten tanıyor olması dengeleri değiştirecek bir başlangıç olacaktır.

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Sadakatsiz dizisi Berkay Ateş Caner Cindoruk Cansu Dere Melis Sezen
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