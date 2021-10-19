Sadakatsiz 35. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Volkan, Asya ve Aras'ı öpüşürken görüyor!

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Cemal Hünal, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Taro Emir Tekin, Berkay Ateş ve Alp Akar'ın başrollerde oynadığı Sadakatsiz, 35. bölümüyle 20 Ekim Çarşamba akşamı Kanal D ekranlarında olacak. Sadakatsiz yeni bölüm fragmanında ise Aras ve Asya'yı öpüşürken gören Volkan ise büyük üzüntü yaşıyor.

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Asya, isminin Aras olduğu ortaya çıkan esrarengiz yabancı ile yakından ilgilenirken, Aras kendisi ile yeni şeyler keşfedecektir.

Diğer yandan Derin'in yürüdüğünü ifşa edip etmemesi kararı Melih'in aklını kurcalarken, Volkan'ın şahit olacağı olay, herkes için geri dönülmesi imkansız gerilimli günlerin başlangıcı olacaktır.



