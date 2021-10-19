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Sadakatsiz 35. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Volkan, Asya ve Aras'ı öpüşürken görüyor!

19.10.2021 22:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'de 2. sezonuyla ekranlarda olan Sadakatsiz'in 35. bölümünden yeni fragman yayınlandı. Başrollerini Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen ve Berkay Ateş’in paylaştığı dizinin yeni bölümünde Aras ve Asya'nın sürpriz yakınlaşması damga vuracak. Hafızası yavaş yavaş yerine gelen Aras, ismini hatırladığını söylüyor. Bu zorlu süreçte Asya'yla da yakınlaşmaya başlayan Aras her şeyi başlatacak olan öpücükle hamlesini yapıyor. Volkan ise Asya ve Aras'ın öpüştüğü anları görüyor.

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Cemal Hünal, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Taro Emir Tekin, Berkay Ateş ve Alp Akar'ın başrollerde oynadığı Sadakatsiz, 35. bölümüyle 20 Ekim Çarşamba akşamı Kanal D ekranlarında olacak. Sadakatsiz yeni bölüm fragmanında ise Aras ve Asya'yı öpüşürken gören Volkan ise büyük üzüntü yaşıyor.

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SADAKATSİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Asya, isminin Aras olduğu ortaya çıkan esrarengiz yabancı ile yakından ilgilenirken, Aras kendisi ile yeni şeyler keşfedecektir.

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Diğer yandan Derin'in yürüdüğünü ifşa edip etmemesi kararı Melih'in aklını kurcalarken, Volkan'ın şahit olacağı olay, herkes için geri dönülmesi imkansız gerilimli günlerin başlangıcı olacaktır.

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Sadakatsiz dizisi Berkay Ateş Caner Cindoruk Cansu Dere Melis Sezen
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