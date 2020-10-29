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Sadakatsiz 4. son bölüme damga vuran ihanet sahnesi! Asya, Volkan ve Derin'i öpüşürken gördü! Sadakatsiz dizisi sosyal medyada gündem oldu

29.10.2020 02:26 | Son Güncelleme:
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Sadakatsiz dizisi 4. bölümüyle Kanal D'de ekrana geldi. Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un başrollerde oynadığı Sadakatsiz'in son bölümünde eşi Volkan'ın Derin'le olan ilişkisinin çok daha eski olduğunu öğrenen Asya intikam planını devreye soktu. Volkan annesinin ölümüyle sarsılırken yanında yine Asya yer aldı. Ancak Volkan'a gece yarısı gelen bir telefon Asya'yı yıktı. Asya evden çıkan Volkan'ı arabanın için Derin'le öpüşürken gördü. Sadakatsiz son bölümüyle sosyal medyanın da gündeminde yer aldı.

Sadakatsiz dizisi 28 Ekim Çarşamba akşamı 4. bölümüyle ekrana geldi. BBC Studios’un Doctor Foster isimli dizisinin Türkiye uyarlaması olan, yapımcılığını Med Yapım ve Mednova'nın üstlendiği ve Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Özge Özder'in başrollerde oynadığı Sadakatsiz'in son bölümü izleyiciyi ekran başına kilitledi. Sadakatsiz son bölümde Asya çevresindeki herkesin kendisine yalan söylediğini bile bile, intikam için bir şey olmamış gibi hayatına devam etmeye karar verdi. Diğer yandan ise Volkan, Asya'ya yalanlarına devam etti.

Avukat tutan Asya, Volkan'dan mal varlığını da tamamen geri alarak boşanmak için aldatmayla ilgili delil toplamaya başladı. Diğer yandan ise Mert, aşık olduğu Asya'ya Volkan konusunda yardım etmek istediğini söyledi.

ASYA İHANETİ GÖZLERİYLE GÖRDÜ

Sadakatsiz'in son bölümünde Volkan'a gelen telefon, ihaneti bir kez daha gözler önüne seriyor. Volkan'ın annesinin vefat haberini alan Derin, onun yanına gidiyor. Geç saatte Volkan'ın yanına gelerek, onu teselli etmek istiyor.
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Ondan gelen telefonla evden ayrılan Volkan, Asya'nın radarına takılıyor. Asya, onu takip ediyor. Yolun sonunda ise Derin'in arabasında Volkan'la ikisini samimi bir şekilde görüyor.

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İhanet artık Asya için dayanılmaz bir noktaya gelse de güçlü durmaya çalışan Asya'nın bundan sonraki hamlesi merak konusu oluyor!

SADAKATSİZ 5. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sadakatsiz dizisinin 4 Kasım Çarşamba akşamı ekrana gelecek olan 5. yeni bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı.

SOSYAL MEDYAYA CANSU DERE VE SADAKATSİZ DAMGA VURDU!

Sadakatsiz dizisi ekrana gelen son bölümüyle sosyal medyada en çok konuşulan konu oldu. Volkan'ın büyük ihaneti, Asya'nın yaptıkları hakkında çok sayıda paylaşım yapıldı. Cansu Dere'nin de oyunculuğuyla ilgili çok sayıda yorum yapıldı.

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SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sadakatsiz'in 28 Ekim Çarşamba yayınlanan son bölümünde Volkan'dan boşanmak için delil toplamaya çalışan Asya, beklenmedik olayların içinde kalıyor.

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Yaşadığı ihanetin ağırlığı altında ezilse de bunu belli etmeden hayatına devam etmek zorunda olduğunu anlıyor. Oğlu Ali'nin bu durumdan en çok etkilenen kişi olacak olması da Asya'yı ayrıca yaralıyor.

Öte yandan intikam planları da yapan Asya, yavaş yavaş harekete geçmeye başlıyor.

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Asya, kayınvalidesi Saliha’nın yanından evine döndüğünde, kendini oğlu Ali ile beklenmedik bir konuşmanın içinde bulur.

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Ertesi gün aldıkları bir haber ise, Asya ile Volkan’ı derinden sarsar ve Asya’nın yeni bir karar almasına sebep olur.

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Bu yeni kararın sonunda tanık olduğu şey ise, Asya’nın gözünü karartacak, gizemli ve sert bir oyunun başlangıcı olacaktır.

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