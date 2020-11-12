MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Sadakatsiz 6. son bölümde Asya'nın intikamı: Kocam beni kızınızla aldatıyor! Sadakatsiz ve Cansu Dere sosyal medyayı salladı! "Asya içindeki Eyşan'ı ortaya çıkardı"

Sadakatsiz 6. son bölümde Asya'nın intikamı: Kocam beni kızınızla aldatıyor! Sadakatsiz ve Cansu Dere sosyal medyayı salladı! "Asya içindeki Eyşan'ı ortaya çıkardı"

12.11.2020 01:46 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz 6. son bölümüyle ekrana geldi. Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un başrollerde oynadığı Sadakatsiz'in son bölümüne, Asya'nın intikamı damga vurdu. Eşi Volkan'dan hamile olan Derin'in ailesine yemeğe giden Asya, her şeyi açıkladı. Derin'in eşiyle ilişki yaşadığını ve hamile olduğunu açıklayan Asya'nın intikamı herkesi şoke etti. Sadakatsiz sosyal medyada da gündem oldu. Cansu Dere'ye Ezel dizisinde Eyşan rolüyle göndermeler yapıldı.

Sadakatsiz dizisi 11 Kasım Çarşamba akşamı 6. bölümüyle ekrana geldi. BBC Studios’un Doctor Foster isimli dizisinin Türkiye uyarlaması olan, yapımcılığını Med Yapım ve Mednova'nın üstlendiği ve Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Özge Özder'in başrollerde oynadığı Sadakatsiz'in son bölümü izleyiciyi ekran başına kilitledi. Finalde ise Asya'nın eve gelen Volkan'ı kovduğu anlar da sosyal medyada beğeni topladı.

SOSYAL MEDYAYA CANSU DERE VE SADAKATSİZ DAMGA VURDU!

Sadakatsiz dizisinde Asya'nın kendisini aldatan eşi Volkan'dan intikam aldığı sahne sosyal medyada da çok konuşuldu.

sd1

sd2

sd3

sd4

sd5

sd6

sd11

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Koronavirüs aşısında beklenmeyen yan etki! Tüm çalışmalar durdu Koronavirüs aşısında beklenmeyen yan etki! Tüm çalışmalar durdu
Sadakatsiz'de savaş başlıyor! Volkan'dan Asya'yı şoke eden planSadakatsiz'de savaş başlıyor! Volkan'dan Asya'yı şoke eden plan
Dün akşam diziler kıyasıya reyting için yarıştı!Dün akşam diziler kıyasıya reyting için yarıştı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yeni koronavirüs genelgesi! Tüm illerde kısıtlama kararı

Yeni koronavirüs genelgesi! Tüm illerde kısıtlama kararı

DSÖ, Bakan Koca'nın önerisini kabul etti! Resmen ilan edildi

DSÖ, Bakan Koca'nın önerisini kabul etti! Resmen ilan edildi

TikTok'ta rezalet! Enkaz altındaki Ayda bebekle dalga geçti

TikTok'ta rezalet! Enkaz altındaki Ayda bebekle dalga geçti

İstanbul'da gol yağmuru!

İstanbul'da gol yağmuru!

Kahreden olay! Kazayı görüp yardım için duran gençler hayatlarının şokunu yaşadı

Kahreden olay! Kazayı görüp yardım için duran gençler hayatlarının şokunu yaşadı

11 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

11 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Sevilen dizi ekrana veda ediyor! Yerine gelen dizi belli oldu

Sevilen dizi ekrana veda ediyor! Yerine gelen dizi belli oldu

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Kızı dudak dudağa... Sevgilisi paylaştı

Kızı dudak dudağa... Sevgilisi paylaştı

Türkiye bu skandalla çalkalanmıştı! Aradan yıllar geçti ama...

Türkiye bu skandalla çalkalanmıştı! Aradan yıllar geçti ama...

Bu görüntü Altuğ'u isyan ettirdi! 'Yazıklar olsun'

Bu görüntü Altuğ'u isyan ettirdi! 'Yazıklar olsun'

Diğer Haberler

Sadakatsiz 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Volkan, Asya'yı geçmişiyle vuruyor! Asya'nın ailesinin sır kazası! Sadakatsiz 6. son bölümde neler oldu?

Sadakatsiz'de savaş başlıyor! Volkan'dan Asya'yı şoke eden plan

Yasak Elma'nın Halit Argun'u Talat Bulut'tan eğlenceli veda paylaşımı: Öldü dediler, omuzlarda taşındım

Yasak Elma'ya böyle veda etti: Öldü dediler, omuzlarda taşındım

Kırmızı Oda dizisine hangi ünlü oyuncular konuk olacak? Kırmızı Oda 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Kırmızı Oda dizisine hangi ünlü oyuncular konuk olacak? Kırmızı Oda 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Masumlar Apartmanı'na Gülben'in renkli dansı ve şarkısı damga vuracak! Masumlar Apartmanı 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Masumlar Apartmanı'nda Gülben'in şaşırtan değişimi!

Zümrüdüanka dizisine flaş transfer! Menderes Samancılar hangi rolde oynayacak?

Usta oyuncu sevilen diziye katıldı!

Aileler Yarışıyor hangi kanala transfer oldu? Tekrar bölümleriyle ekrana gelecek

Aileler Yarışıyor hangi kanala transfer oldu?

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.