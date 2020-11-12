Sadakatsiz 6. son bölümde Asya'nın intikamı: Kocam beni kızınızla aldatıyor! Sadakatsiz ve Cansu Dere sosyal medyayı salladı! "Asya içindeki Eyşan'ı ortaya çıkardı"

Sadakatsiz dizisi 11 Kasım Çarşamba akşamı 6. bölümüyle ekrana geldi. BBC Studios’un Doctor Foster isimli dizisinin Türkiye uyarlaması olan, yapımcılığını Med Yapım ve Mednova'nın üstlendiği ve Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Özge Özder'in başrollerde oynadığı Sadakatsiz'in son bölümü izleyiciyi ekran başına kilitledi. Finalde ise Asya'nın eve gelen Volkan'ı kovduğu anlar da sosyal medyada beğeni topladı.

SOSYAL MEDYAYA CANSU DERE VE SADAKATSİZ DAMGA VURDU!

Sadakatsiz dizisinde Asya'nın kendisini aldatan eşi Volkan'dan intikam aldığı sahne sosyal medyada da çok konuşuldu.





