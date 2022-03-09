Sadakatsiz bu akşam var mı? Sadakatsiz dizisi bitti mi? Sadakatsiz bu hafta neden yok?

Kanal D'nin fenomen dizisi Sadakatsiz, her hafta çarşamba akşamları yayınlanan bir yapımdır. Sevilen dizide Asya, Volkan ve Derin arasında yaşanan olaylar yakından takip ediliyor. 9 Mart Çarşamba günü Sadakatsiz'in yeni bölümünün yayınlanması bekleniyor. Sadakatsiz’in bu hafta ekrana gelmeyecek olması akıllarda bazı soru işaretlerinin oluşmasına neden oldu. Sadakatsiz dizisine dair merak edilenleri haberimizde yer verdik...

SADAKATSİZ BU AKŞAM VAR MI?

Kanal D ekranlarının sevilen fenomen dizisi Sadakatsiz en son 51. bölüm ile izleyici ile buluşmuştu. Dizinin beklenen 52. yeni bölüm fragmanı yayımlanmadı. Bunun üzerine yayın akışında da Sadakatsiz yer almadı. Sadakatsiz 52. bölüm için yapım şirketinden açıklama yayımlandı. Fenomen dizi Sadakatsiz'in 52. bölümü ile 9 Mart Çarşamba akşamı izleyici ile buluşması bekleniyordu. Ancak dizinin fragmanı paylaşılmadı ve yayın akışında da yer verilmedi. Sadakatsiz'in yeni bölüm yayını ile ilgili yapım şirketi MEDYAPIM'dan açıklama yayımlandı ve ''Değerli izleyicilerimiz; her çarşamba akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen dizimiz Sadakatsiz’in bu haftaki yayınına kısa bir sağlık arası veriyoruz. Haftaya görüşmek üzere…” şeklinde ifadelere yerver

Sadakatsiz'in neden yayımlanmadığına dair gazeteci Birsen Altuntaş ise dizinin sağlık nedeniyle bu haftaya kısa bir ara verdiğini açıkladı.

KANAL D YAYIN AKIŞINDA NE VAR?

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Ana Haber

20:00 Üç Kız Kardeş (Tekrar)

23:15 Sadakatsiz (Tekrar)

01:15 İntikam Ateşi

