Sadakatsiz'de Asya ve Aras sevgili mi oldu? Sadakatsiz 35. son bölümde Asya ve Aras'ı dudak dudağa gören Volkan yıkıldı!

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Taro Emir Tekin, Berkay Ateş ve Alp Akar'ın başrollerde oynadığı Sadakatsiz, 35. bölümüyle 20 Ekim Çarşamba akşamı Kanal D ekranlarında yayınlandı. Sadakatsiz'in son bölümünde sürpriz gelişmeler yaşandı.



VOLKAN'I YIKAN OLAY!

Hafızası yavaş yavaş yerine gelen Aras, ismini hatırladığını söyledi. Aras ve Asya arasında yaşanan yakınlaşma taşları yerinden oynattı. Aras'ın öpücük hamlesi Volkan'ı yıktı.

Asya ve Aras öpüşürken, onları ise bahçe kapısından izleyen Volkan gözyaşlarına boğuldu.

SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU!

Sadakatsiz son bölümdeki Asya ve Aras'ın öpüşme sahnesi sosyal medyada da gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları, geçmişte eşi Volkan'ı Derin ile öpüşürken yakalayan Asya'yı hatırlatarak "Hiç kimse yaşattığını yaşamadan ölmezmiş" ifadelerini kullandı. İşte sosyal medyadaki paylaşımlardan bazıları:

DERİN VE ARAS'IN GEÇMİŞTEKİ SIRRI

Sadakatsiz'in 20 Ekim Çarşamba yayınlanan yeni bölümünde Derin ve Aras arasındaki tanışıklığın nereden geldiği ortaya çıktı. Aras'ı gördüğü gibi tanıyan Derin, onun hafızasını kaybettiğini öğrendi. Aras ve Derin'in 2014 yılında Londra'da tanıştıkları ve arkadaş oldukları ortaya çıktı.

DERİN'İN BÜYÜK YALANI ORTAYA ÇIKTI

Derin'in yürüdüğünü öğrenen Gönül, bu durumu ondan saklayan Derin'e sitem etti. Derin'i bunu ona itiraf etmesi için onu yüreklendiren Gönül, eğer böyle giderse Volkan'ı yakında kaybedeceğini söyledi. Derin, bu konuşmadan sonra nasıl bir yol izleyecek?

SADAKATSİZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Asya ve Aras arasındaki yakınlaşma, Volkan'ın dünyasını başına yıkıyor! Peki bu öpücük yeni bir aşkın başlangıcı mı olacak?



Asya, isminin Aras olduğu ortaya çıkan esrarengiz yabancı ile yakından ilgilenirken, Aras kendisi ile yeni şeyler keşfedecektir.

Diğer yandan Derin'in yürüdüğünü ifşa edip etmemesi kararı Melih'in aklını kurcalarken, Volkan'ın şahit olacağı olay, herkes için geri dönülmesi imkansız gerilimli günlerin başlangıcı olacaktır.



