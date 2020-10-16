Sadakatsiz'de beyin yakan idrar sahnesi! İzleyenler ti'ye aldı...

Kanal D'nin sona sakladığı dizisi Sadakatsiz ilk bölümü ile olmaz denileni yapmış ve karşısında sıkı rakipleri olmasına rağmen reyting listesinin zirvesine adını yazdırmayı bilmişti. 2. bölümü ile de ekranda fırtınalar estiren dizinin bir sahnesi ise günün konusu oldu seyirci fena kafa buldu!

Sadakatsiz'de şoke eden idrar sahnesi

Başrollerinde yıllara inat güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen Cansu Dere (Asya) ekranların sevilen ve yakışıklı yüzü Caner Dindoruk (Volkan), Mucize Doktor kadrosundan çıkarılan Özge Özder (Derya) ve usta oyuncu Burak Sergen'in olduğu Sadakatsiz dizisi son bölümü ile de günü zirvede bitirdi.

Evli olan ve eşi Volkan tarafından aldatılan Asya'nın intikam hikayesinin anlatıldığı dizi BBC Studios’un 8 bölümden oluşan kısa dizisi ‘Doctor Foster’ın Türkiye uyarlaması. 2. bölümü ile ekrana gelen dizideki bir sahne izleyiciye yuh çektirdi bu detay nasıl gözden kaçar dedirtti.

Peki sosyal medyayı sallayan o sahne neydi 24 yaşındaki Derin, öksürük ve halsizlik şikayeti ile Doktor Asya'ya gelir. Karşısında eşinin genç, yasak aşkını gören Asya o an ne yapacağını bilemez ve Derin'e şikayetini sorar.

Derin'i muayene eden Asya'nın bazı şüpheleri vardır, kocası Volkan ile olan ilişkilerini öğrenmek için sormaması gereken bazı mahrem sorular sorar ve Derin'den önce kan alır sonra da idrar testi ister.

Fakat bilindiği üzere hastanelerde kan alma ve idrar testi farklı bölümlerde yapılır. Dizideki asıl beyin yakan sahne ise Derin'in idrar örneğini laboratuvara götürmek yerine Doktor Asya'ya getirmesi oldu. Zira hiçbir hastanede idrar örneği doktora verilmez.

Sosyal medyanın en çok konuştuğu sahne ise Asya'nın eczanelerde satılan basit hamilelik çubuğu ile odasında Derin'e test yapması oldu. Seyirci tarafından çok mantıksız bulunan bu sahneye yorum yağdı. Bazı izleyiciler 'madem 5 liralık idrar testiyle hamile olduğunu anladın neden kan aldın' diye diziyi ti'ye aldı.

İşte diziye gelen yorumlardan bazıları.. - Bu ne saçma bir sahne hangi hastanede gördünüz idrar kutusunun doktora verildiği, yok mu laboratuvar.