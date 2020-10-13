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Sadakatsiz dizisi 2. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Derin ve Asya karşı karşıya geliyor! Sadakatsiz yeni bölümde neler olacak?

13.10.2020 21:52 | Son Güncelleme:
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Kanal D'de ekrana gelen ilk bölümüyle beğeni toplayan Sadakatsiz dizisinin 2. bölümünden yeni fragman yayınlandı. Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in başrollerde oynadığı Sadakatsiz'in yeni bölümünde, Derin, muayene olmak için Asya'ya geliyor. Şikayetlerinden söz eden Derin, bir ilişkisi olduğunu ve görüştüğü kişinin de evli olduğunu söylüyor. Her şeyin farkında olan Asya ise sabırla onu dinliyor ve rengini belli etmiyor. Ancak Derin'in sözleri can yakıcı bir hal alıyor.

Kanal D’nin geçtiğimiz Çarşamba akşamı ilk bölümü ile ekrana gelen ve büyük ses getiren dizisi Sadakatsiz, 14 Ekim Çarşamba akşamı yeni bölümü ile ekrana gelecek. Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un olduğu, BBC Studios’un Doctor Foster isimli dizisinin Türkiye uyarlaması olan, yapımcılığını Med Yapım ve Mednova'nın üstlendiği Sadakatsiz'in 2. bölümünde, eşi Volkan ve tüm dostları tarafından ihanete uğradığını öğrenen Asya, Volkan’la yüzleşmeye karar veriyor.

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SADAKATSİZ 2. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Asya, Volkan'a ihanetini itiraf ettirmeye çalışıyor. Olan biteni anlayan Asya, Volkan ile konuşmaya kararlıdır. İhanetini itiraf ederse her şeyin eskisi gibi olacağını söyler. Zira hala Volkan'ı sevdiğini dile getirir. Ancak bu çaba nafiledir. Volkan ihaneti itiraf etmeye yanaşmaz.
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Öte yandan Ali’nin babasıyla kampa gitmek için kurduğu hayaller, Asya’nın kararını etkileyecektir.,
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Volkan ve Ali kamptayken Asya’yı hastanede bekleyen büyük bir sürpriz ise, tüm dengeleri alt üst edecektir.
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Yapımcılığını Medyapım ve Mednova’nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un oturduğu Sadakatsiz’in senaryosunu ise Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk uyarlıyor.

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Sadakatsiz yeni bölümü ile 14 Ekim Çarşamba akşamı Kanal D’de.

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SADAKATSİZ DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt'un oturduğu, senaryosunu Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk’un kaleme aldığı Sadakatsiz dizisinin kadrosunda; Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Burak Sergen, Özge Özder, Eren Vurdem, Yeliz Kuvancı, Hikmet Körmükçü, Olcay Yusufoğlu, Nazlı Bulum, Gözde Seda Altuner, Emir Taro Tekin, Alp Akar, Mahmut Gökgöz, Onur Berk Arslanoğlu, Oktay Oy, Gamze Büyükbaşoğlu, Mutlunur Lafçı, Merve Akın, Dora Dalgıç, Bekir Hakan Uyanık ve Selin Aydınlıoğlu yer alıyor.


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