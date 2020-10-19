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Sadakatsiz dizisi 3. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz yeni bölümde Derin'den Asya'yı yıkan Volkan itirafı

19.10.2020 02:34 | Son Güncelleme:
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Kanal D'nin ilk iki bölümüyle büyük ilgi gören dizisi Sadakatsiz'in merakla beklenen 3. bölümünden 2. fragman yayınlandı. Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in başrollerde oynadığı Sadakatsiz'in yeni bölümünde Asya, Derin ile olan konuşmasında kendisini şoke eden bir bilgiye ulaşıyor. Kocasının Derin ile 3 aydır birlikte olduğunu sanan Asya, Derin ile konuşmasında ilişkilerinin 2 yıldır sürdüğünü öğreniyor. Öğrendiği acı gerçek Asya'yı yıkıyor. İşte Sadakatsiz dizisi 3. bölüm fragmanı

BBC Studios’un Doctor Foster isimli dizisinin Türkiye uyarlaması olan, yapımcılığını Med Yapım ve Mednova'nın üstlendiği Sadakatsiz dizisi 21 Ekim Çarşamba akşamı 3. bölümüyle ekrana gelecek. Sadakatsiz'in yeni bölümüne Asya, kocası ve Derin arasındaki ilişkinin çok daha uzun bir süredir devam ettiğini öğrenince yıkılıyor.

SADAKATSİZ 3. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Asya, Derin'i bir dükkandan çıkarken yakalıyor ve çocuğu doğurmaya karar verdiğini öğrendiğini söylüyor. Derin ise ona, sevgilisinin karısından ayrılıp kendisi ile evleneceğini söyler. Bunun üzerine Asya, karısını aldatan bir insana nasıl inanabildiğini sorgularken ilginç bir detayın farkına varıyor. Asya, kocası Volkan'ın 3 aydır Derin ile bir ilişkisi olduğunu bilmektedir. Derin ise, 2 yıldır birlikte olduklarını itiraf eder. Bu bilgi üzerine Asya, yakın arkadaşlarının da dürüst olup olmadıklarını sorgulamaya başlar.

Sadakatsiz yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'da Kanal D'de.
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SADAKATSİZ 2. BÖLÜM ÖZETİ

Asya, Volkan'a ihanetini itiraf ettirmeye çalışıyor. Olan biteni anlayan Asya, Volkan ile konuşmaya kararlıdır. İhanetini itiraf ederse her şeyin eskisi gibi olacağını söyler. Zira hala Volkan'ı sevdiğini dile getirir. Ancak bu çaba nafiledir. Volkan ihaneti itiraf etmeye yanaşmaz.
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Öte yandan Ali’nin babasıyla kampa gitmek için kurduğu hayaller, Asya’nın kararını etkileyecektir.,

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Volkan ve Ali kamptayken Asya’yı hastanede bekleyen büyük bir sürpriz ise, tüm dengeleri alt üst edecektir.
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Yapımcılığını Medyapım ve Mednova’nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un oturduğu Sadakatsiz’in senaryosunu ise Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk uyarlıyor.

SADAKATSİZ DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt'un oturduğu, senaryosunu Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk’un kaleme aldığı Sadakatsiz dizisinin kadrosunda; Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Burak Sergen, Özge Özder, Eren Vurdem, Yeliz Kuvancı, Hikmet Körmükçü, Olcay Yusufoğlu, Nazlı Bulum, Gözde Seda Altuner, Emir Taro Tekin, Alp Akar, Mahmut Gökgöz, Onur Berk Arslanoğlu, Oktay Oy, Gamze Büyükbaşoğlu, Mutlunur Lafçı, Merve Akın, Dora Dalgıç, Bekir Hakan Uyanık ve Selin Aydınlıoğlu yer alıyor.

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