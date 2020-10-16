Sadakatsiz dizisi 3. bölüm fragmanı yayınlandı! Volkan, Asya'yı bir kez daha kandırıyor! Sadakatsiz yeni bölümde neler olacak?

BBC Studios’un Doctor Foster isimli dizisinin Türkiye uyarlaması olan, yapımcılığını Med Yapım ve Mednova'nın üstlendiği Sadakatsiz dizisi 21 Ekim Çarşamba akşamı 3. bölümüyle ekrana gelecek. Sadakatsiz 3. bölümden ilk fragman da yayınlandı. Fragmanda Volkan içinde bulunduğu yasak aşkı sonuna kadar gizliyor. Fakat Asya'nın şüpheleri işlerin karışmasına sebep oluyor. Bir taraftan Derin'in aramalarına kayıtsız kalamayan Volkan görüntülü konuşma yaparken Asya'nın radarına yakalanıyor.

SADAKATSİZ 2. BÖLÜM ÖZETİ

Asya, Volkan'a ihanetini itiraf ettirmeye çalışıyor. Olan biteni anlayan Asya, Volkan ile konuşmaya kararlıdır. İhanetini itiraf ederse her şeyin eskisi gibi olacağını söyler. Zira hala Volkan'ı sevdiğini dile getirir. Ancak bu çaba nafiledir. Volkan ihaneti itiraf etmeye yanaşmaz.



Öte yandan Ali’nin babasıyla kampa gitmek için kurduğu hayaller, Asya’nın kararını etkileyecektir.,

Volkan ve Ali kamptayken Asya’yı hastanede bekleyen büyük bir sürpriz ise, tüm dengeleri alt üst edecektir.



Yapımcılığını Medyapım ve Mednova’nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un oturduğu Sadakatsiz’in senaryosunu ise Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk uyarlıyor.