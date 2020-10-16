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Sadakatsiz dizisi 3. bölüm fragmanı yayınlandı! Volkan, Asya'yı bir kez daha kandırıyor! Sadakatsiz yeni bölümde neler olacak?

16.10.2020 01:27 | Son Güncelleme:
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Kanal D'nin ilk iki bölümüyle büyük ilgi gören dizisi Sadakatsiz'in merakla beklenen 3. bölümünden ilk fragman yayınlandı. Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in başrollerde oynadığı Sadakatsiz'in yeni bölümünde Volkan'ın Derin ile ayrıldığını düşünen Asya, eşiyle yeniden yakınlaşıyor. Ancak Asya, Volkan'ın Derin ile konuşmasını yakalıyor. Volkan görüntülü konuşma yapması Asya'nın gözünden kaçmıyor. İşte Sadakatsiz dizisi 3. bölüm fragmanı.

BBC Studios’un Doctor Foster isimli dizisinin Türkiye uyarlaması olan, yapımcılığını Med Yapım ve Mednova'nın üstlendiği Sadakatsiz dizisi 21 Ekim Çarşamba akşamı 3. bölümüyle ekrana gelecek. Sadakatsiz 3. bölümden ilk fragman da yayınlandı. Fragmanda Volkan içinde bulunduğu yasak aşkı sonuna kadar gizliyor. Fakat Asya'nın şüpheleri işlerin karışmasına sebep oluyor. Bir taraftan Derin'in aramalarına kayıtsız kalamayan Volkan görüntülü konuşma yaparken Asya'nın radarına yakalanıyor.

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SADAKATSİZ 2. BÖLÜM ÖZETİ

Asya, Volkan'a ihanetini itiraf ettirmeye çalışıyor. Olan biteni anlayan Asya, Volkan ile konuşmaya kararlıdır. İhanetini itiraf ederse her şeyin eskisi gibi olacağını söyler. Zira hala Volkan'ı sevdiğini dile getirir. Ancak bu çaba nafiledir. Volkan ihaneti itiraf etmeye yanaşmaz.
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Öte yandan Ali’nin babasıyla kampa gitmek için kurduğu hayaller, Asya’nın kararını etkileyecektir.,

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Volkan ve Ali kamptayken Asya’yı hastanede bekleyen büyük bir sürpriz ise, tüm dengeleri alt üst edecektir.
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Yapımcılığını Medyapım ve Mednova’nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un oturduğu Sadakatsiz’in senaryosunu ise Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk uyarlıyor.

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SADAKATSİZ DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt'un oturduğu, senaryosunu Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk’un kaleme aldığı Sadakatsiz dizisinin kadrosunda; Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Burak Sergen, Özge Özder, Eren Vurdem, Yeliz Kuvancı, Hikmet Körmükçü, Olcay Yusufoğlu, Nazlı Bulum, Gözde Seda Altuner, Emir Taro Tekin, Alp Akar, Mahmut Gökgöz, Onur Berk Arslanoğlu, Oktay Oy, Gamze Büyükbaşoğlu, Mutlunur Lafçı, Merve Akın, Dora Dalgıç, Bekir Hakan Uyanık ve Selin Aydınlıoğlu yer alıyor.


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