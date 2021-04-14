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  4. Sadakatsiz dizisinden kötü haberler gelmeye devam ediyor! Genç oyuncu koronaya yakalandı

Sadakatsiz dizisinden kötü haberler gelmeye devam ediyor! Genç oyuncu koronaya yakalandı

14.04.2021 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her Çarşamba saat 20:00'da Kanal D ekranlarında yayınlanan ve ilgiyle izlenen Sadakatsiz dizisinde koronavirüs paniği yaşanmaya devam ediyor. Oyuncu Burak Sergen'in yoğun bakıma kaldırılmasının ardından dizide başka bir oyuncunun daha koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı. Genç oyuncu son durumunu sosyal medya üzerinden duyurdu. İşte detaylar...

Sadakatsiz dizisi ekranların en çok izlenen dizilerinden olmaya devam ediyor.

SADAKATSİZ OYUNCUSU KORONA MI OLDU?

Kanal D ekranlarında her Çarşamba yayınlanan ve BBC'nin Doctor Foster dizisinden uyarlanan Sadakatsiz dizisinde koronavirüs haberleri arka arkaya gelmeye devam ediyor.
Dizide Haluk karakterini oynayan Burak Sergen önceki akşam evinde rahatsızlanınca hastaneye kaldırılmıştı.

TEDAVİSİNE DEVAM EDİLİYOR!

TEDAVİSİNE DEVAM EDİLİYOR!
Akciğer enfeksiyonu sebebiyle solunum sıkıntısı yaşayan Sergen'in tedavisine yoğun bakımda devam edildiği öğrenildi.

SADAKATSİZ'İN GENÇ OYUNCUSU DA YAKALANDI!

SADAKATSİZ'İN GENÇ OYUNCUSU DA YAKALANDI!
Sadakatsiz dizisinde Asya ve Volkan'ın oğlu Ali'yi canlandıran Alp Akar da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla koronavirüse yakalandığını duyurdu.
Genç oyuncu Instagram'dan yapmış olduğu paylaşımda "Kovid 19 pozitif olduğuma dair haberler ne yazık ki doğru.

"ÖNLEM ALMAYI İHMAL ETMEYİN"

"ÖNLEM ALMAYI İHMAL ETMEYİN"
Bugün karantinanın 5. gününde evimde dinleniyorum, durumum iyi. Lütfen önlemlerini almayı ihmal etmeyin. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum" şeklinde konuştu.

MELİS SEZEN DE Mİ YAKALANDI?

MELİS SEZEN DE Mİ YAKALANDI?
Akar'ın ardından dizinin başrol oyuncusu Melis Sezen'in de koronavirüse yakalandığı iddia edildi. Oyuncudan henüz konu hakkında bir açıklama gelmedi.
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Sadakatsiz dizisi Burak Sergen Melis Sezen

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