Sadakatsiz dizisinden kötü haberler gelmeye devam ediyor! Genç oyuncu koronaya yakalandı

Sadakatsiz dizisi ekranların en çok izlenen dizilerinden olmaya devam ediyor.

SADAKATSİZ OYUNCUSU KORONA MI OLDU?

Kanal D ekranlarında her Çarşamba yayınlanan ve BBC'nin Doctor Foster dizisinden uyarlanan Sadakatsiz dizisinde koronavirüs haberleri arka arkaya gelmeye devam ediyor.

Dizide Haluk karakterini oynayan Burak Sergen önceki akşam evinde rahatsızlanınca hastaneye kaldırılmıştı.

TEDAVİSİNE DEVAM EDİLİYOR! Akciğer enfeksiyonu sebebiyle solunum sıkıntısı yaşayan Sergen'in tedavisine yoğun bakımda devam edildiği öğrenildi.

SADAKATSİZ'İN GENÇ OYUNCUSU DA YAKALANDI! Sadakatsiz dizisinde Asya ve Volkan'ın oğlu Ali'yi canlandıran Alp Akar da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Genç oyuncu Instagram'dan yapmış olduğu paylaşımda "Kovid 19 pozitif olduğuma dair haberler ne yazık ki doğru.

"ÖNLEM ALMAYI İHMAL ETMEYİN" Bugün karantinanın 5. gününde evimde dinleniyorum, durumum iyi. Lütfen önlemlerini almayı ihmal etmeyin. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum" şeklinde konuştu.