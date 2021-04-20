MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Sadakatsiz dizisine koronavirüs nedeniyle zorunlu ara! Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman?

Sadakatsiz dizisine koronavirüs nedeniyle zorunlu ara! Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman?

20.04.2021 23:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'de ekrana gelen Sadakatsiz dizisinin setinde üst üste yaşanan koronavirüs vakalarından sonra çekimler durdurulmuştu. Medyapım'dan yapılan açıklamaya göre Sadakatsiz'in yeni bölümü bu hafta ekrana gelmeyecek.

Sadakatsiz dizisine koronavirüs nedeniyle zorunlu ara! Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman?

Sadakatsiz dizisinde geçtiğimiz hafta art arda koronavirüs krizi yaşandı. Dizinin oyuncularından Burak Sergen, Melis Sezen ve Alp Akar'ın Covid-19 testlerinin pozitif çıkmasının ardından çekimler durdurulmuştu. Usta oyuncu Burak Sergen'in ise tedavisi yoğun bakımda sürüyor.

Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un başrollerde yer aldığı Sadakatsiz dizinin 27. bölümünün 21 Nisan 2021 akşamı ekrana gelmesi bekleniyordu. Ancak çekimleri durdurulan dizi ekrana da ara veriyor.

YAPIM ŞİRKETİNDEN SADAKATSİZ AÇIKLAMASI

Sadakatsiz dizisinin 27. bölümü bu hafta ekrana gelmeyecek. Sadakatsiz'in yapımcısı Medyapım'dan yapılan açıklamada ise yeni bölümün 28 Nisan'da ekrana geleceği duyurularak şu ifadeler kullanıldı:

"Daha önce paylaşmış olduğumuz sağlık problemleri sebebiyle bu hafta ne yazık ki Sadakatsiz yayında olamayacak. İzleyicilerimizin bu durumu anlayışla karşılayacağını ümit ediyoruz.

md2

Yapılan testlerde tüm set ekibimizin ve oyuncularımızın sonuçları negatif çıkmıştır. Değerli oyuncumuz Melis Sezen evde istirahat etmekte, kıymetli oyuncumuz Burak Sergen’in ise hastanede tedavisi devam etmektedir. 28 Nisan Çarşamba günü yeni bölümümüzde görüşmek üzere"

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hayalindeki ev kabusu oldu: Yemek yerken komşumun duş alışını görmek istemiyorumHayalindeki ev kabusu oldu: Yemek yerken komşumun duş alışını görmek istemiyorum
Herkes merakta! Yeni dizi kararı! Herkes merakta! Yeni dizi kararı!
Altay merak konusu oldu! Altay nereli?Altay merak konusu oldu! Altay nereli?
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Kanal D Sadakatsiz dizisi Melis Sezen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son Dakika: 20 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 20 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Türkiye'ye 1 milyar dolarlık tazminat istedi

Türkiye'ye 1 milyar dolarlık tazminat istedi

İki haftadır hastanede tedavi görüyordu! Böyle toprağa verildi

İki haftadır hastanede tedavi görüyordu! Böyle toprağa verildi

Sabancı'yı ifşa etmişti! 'Beni yatağa atabileceğini düşündü'

Sabancı'yı ifşa etmişti! 'Beni yatağa atabileceğini düşündü'

Kılıçdaroğlu'ndan flaş '128 milyar dolar' açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan flaş '128 milyar dolar' açıklaması

İYİ Partili Cesur'dan Meclis'te 'koronavirüs' tepkisi

İYİ Partili Cesur'dan Meclis'te 'koronavirüs' tepkisi

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

İbo Show'daki hali olay! 'İrem kıyafetini evde unutup...'

İbo Show'daki hali olay! 'İrem kıyafetini evde unutup...'

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Sevgilisinin o halini paylaştı! 'Bence çok seksi'

Sevgilisinin o halini paylaştı! 'Bence çok seksi'

Oruç tutmadığı için tepki görünce isyan etti

Oruç tutmadığı için tepki görünce isyan etti

Defne Samyeli'den New York caddelerinde deri kıyafetli pozlar!

Defne Samyeli'den New York caddelerinde deri kıyafetli pozlar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.