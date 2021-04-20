Sadakatsiz dizisine koronavirüs nedeniyle zorunlu ara! Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman?

Sadakatsiz dizisinde geçtiğimiz hafta art arda koronavirüs krizi yaşandı. Dizinin oyuncularından Burak Sergen, Melis Sezen ve Alp Akar'ın Covid-19 testlerinin pozitif çıkmasının ardından çekimler durdurulmuştu. Usta oyuncu Burak Sergen'in ise tedavisi yoğun bakımda sürüyor.

Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un başrollerde yer aldığı Sadakatsiz dizinin 27. bölümünün 21 Nisan 2021 akşamı ekrana gelmesi bekleniyordu. Ancak çekimleri durdurulan dizi ekrana da ara veriyor.

YAPIM ŞİRKETİNDEN SADAKATSİZ AÇIKLAMASI

Sadakatsiz dizisinin 27. bölümü bu hafta ekrana gelmeyecek. Sadakatsiz'in yapımcısı Medyapım'dan yapılan açıklamada ise yeni bölümün 28 Nisan'da ekrana geleceği duyurularak şu ifadeler kullanıldı:

"Daha önce paylaşmış olduğumuz sağlık problemleri sebebiyle bu hafta ne yazık ki Sadakatsiz yayında olamayacak. İzleyicilerimizin bu durumu anlayışla karşılayacağını ümit ediyoruz.

Yapılan testlerde tüm set ekibimizin ve oyuncularımızın sonuçları negatif çıkmıştır. Değerli oyuncumuz Melis Sezen evde istirahat etmekte, kıymetli oyuncumuz Burak Sergen’in ise hastanede tedavisi devam etmektedir. 28 Nisan Çarşamba günü yeni bölümümüzde görüşmek üzere"



