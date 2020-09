Sadakatsiz dizisinin oyuncu kadrosu açıklandı! İşte Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un yeni dizisi Sadakatsiz

GÜNEY KORE'DE EN YÜKSEK REYTİNGLİ DİZİ OLDU

BBC Studios, daha önce Doctor Foster formatını Hindistan, Fransa ve Rusya’ya lisanslamış, ayrıca Güney Kore’ye de lisanslanan dizi (yerel ismiyle The World of the Married), Güney Kore’de yayınlanan en yüksek reytingli kablolu televizyon dizisi oldu.

Orijinali Mike Bartlett tarafından kaleme alınan ve yapımcılığını Drama Republic’in üstlendiği psikolojik gerilim türünde olan dizi, kocasının onu aldattığını düşünen bir kadının hikayesini ele alıyor.