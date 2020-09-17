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Sadakatsiz dizisinin oyuncu kadrosu açıklandı! İşte Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un yeni dizisi Sadakatsiz

DİZİ HABERLERİ  | 17.09.2020 23:47 | Son Güncelleme

Kanal D’nin, yapımcılığını Medyapım ve Mednova’nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un oturduğu, senaryosunun Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk’un uyarlamasıyla kaleme alındığı Sadakatsiz'in kadrosu belli oldu. Dizide Cansu Dere ve Caner Cindoruk’a Melis Sezen eşlik ediyor.

Sadakatsiz dizisinin oyuncu kadrosu açıklandı! İşte Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un yeni dizisi Sadakatsiz

Medyapım'ın ülkemize 'Dr. Foster'dan uyarlayacağı 'Sadakatsiz' dizisinin kadrosu belli oldu.

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Yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt'un oturduğu, senaryosunu Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk’un kaleme aldığı Sadakatsiz dizisinin kadrosunda; Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Burak Sergen, Özge Özder, Eren Vurdem, Yeliz Kuvancı, Hikmet Körmükçü, Olcay Yusufoğlu, Nazlı Bulum, Gözde Seda Altuner, Emir Taro Tekin, Alp Akar, Mahmut Gökgöz, Onur Berk Arslanoğlu, Oktay Oy, Gamze Büyükbaşoğlu, Mutlunur Lafçı, Merve Akın, Dora Dalgıç, Bekir Hakan Uyanık ve Selin Aydınlıoğlu yer alıyor.

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Sadakatsiz dizisi Ekim ayında Kanal D'de yayınlanmaya başlayacak.

SADAKATSİZ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Asya (Cansu Dere), başarılı bir doktordur. Kocası Volkan ( Caner Cindoruk), harika bir eş ve oğulları Ali’ye ( Alp Akar) şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile, hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır.
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Beyaz güller kadar saf bir ilişkidir Asya’nın gözünde yıllardır süren evlilikleri... Ta ki; Asya, Volkan’ın atkısındaki sarı uzun saç telini görene dek.

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GÜNEY KORE'DE EN YÜKSEK REYTİNGLİ DİZİ OLDU

BBC Studios, daha önce Doctor Foster formatını Hindistan, Fransa ve Rusya’ya lisanslamış, ayrıca Güney Kore’ye de lisanslanan dizi (yerel ismiyle The World of the Married), Güney Kore’de yayınlanan en yüksek reytingli kablolu televizyon dizisi oldu.

Orijinali Mike Bartlett tarafından kaleme alınan ve yapımcılığını Drama Republic’in üstlendiği psikolojik gerilim türünde olan dizi, kocasının onu aldattığını düşünen bir kadının hikayesini ele alıyor.

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