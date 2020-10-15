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Sadakatsiz dizisinin Volkan’ı Caner Cindoruk dizisine küfür edenlere komik bir cevap verdi

15.10.2020 17:27 | Son Güncelleme:
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Sadakatsiz dizisinin Volkan’ı Caner Cindoruk dizisine küfür edenlere komik bir cevap verdi

Med Yapım imzasıyla Kanal D ekranlarına gelen Sadakatsiz dizisi 2. bölümüyle sosyal medyanın gündemine oturmayı başardı. AB reyting listesinde ilk sıraya yerleşen Sadakatsiz dizisinin başrol oyuncusu Caner Cindoruk canlandırdığı karakter nedeniyle çok sayıda yoruma maruz kalıyor. Yoğun ilgiye kayıtsız kalamayan Caner Cindoruk sosyal medya hesabından esprili bir gönderme yaptı.

Doctor Foster dizisinden uyarlanarak çekimlerine başlanan Sadakatsiz dizisi ikinci bölümüyle de seyircisini ekrana kilitlemeyi başardı. Başrollerini Cansu Dere ve Caner Cindoruk’un paylaştığı dizi sosyal medyanın gündemine oturdu.

Sosyal medyada 10 yıllık evliliği ve mutlu aile yaşamı bir anda ihanetin gölgesiyle kabusa dönen Cansu Dere’nin canlandırdığı Asya karakterine destek büyüdü. Sevgilisi Derin ve eşi Asya arasında bir seçim yapma konusunda zorluk yaşayan Volkan karakterine ise tepki yağdı. Dizinin seyircileri Caner Cindoruk'un sosyal medya hesabına adeta akın etti. Yoğun ilgiyle karşılaşan Cindoruk ise sevenlerine değişik bir yolla teşekkür etmeyi seçti.

‘KULAKLARIM ÇINLIYOR’

caner cindoruk

İlk bölümde karısı aldattığı ortaya çıkan Volkan karakteri ikinci bölümde karısı ve sevgilisi arasında bir seçim yapmak zorunda kalır. İki kadından da vazgeçemeyen Caner Cindoruk’un canlandırdığı Volkan karakterine sosyal medyadan tepki geldi.

İlk bölümün sonrasında yorumları ve küfürleri için izleyicisine teşekkür eden Cindoruk, bu sefer de sevenlerine esprili bir gönderme yaptı. Yakışıklı oyuncu dizisinin yayınladığı saatte, “Kulaklarım çınlıyor” notunu ekleyerek eğlenceli bir paylaşım yapmayı seçti.

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