Mynet Trend

         
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Sadakatsiz dizisinin yeni bölümünden sonra karakterleri sosyal medyada mizahına alet edenler!

Sadakatsiz dizisinin yeni bölümünden sonra karakterleri sosyal medyada mizahına alet edenler!

Seray Üstün Seray Üstün 28.01.2021 09:47 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Sadakatsiz dizisinin yeni bölümünden sonra karakterleri sosyal medyada mizahına alet edenler!

Sadakatsiz dizisinin 15. bölümünün yayınlanmasından sonra reyting listelerinde üst sıralarda yer alan yapım sosyal medyanın gündemine yerleşti. Başrollerini Caner Cindoruk ve Cansu Dere’nin paylaştığı dizinin son bölümünde Selçuk’un hayat hikayesi sosyal medyanın gündemine oturdu. Sosyal medyanın mizah tutkunları bu gelişmeden sonra boş durmadı.

Doctor Foster dizisinden uyarlanarak Türk televizyonlarına aktarılan Sadakatsiz, Kanal D ekranlarında seyircisini selamlamaya devam ediyor. Reyting listelerinde üst sıralarda kendine yer bulmayı başaran dizi sosyal medyanın gündemine oturdu. Dizinin 15. bölümünde yaşanan gelişmeler sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.

Sadakatsiz dizisini yakından takip edenler eminiz ki konusunu biliyordur. Ancak bilmeyenler için kısa bir özet geçelim istedik. Asya ve Volkan 10 yıllık mutlu evlilikleri olan bir çifttir. Doktor Asya eşi Volkan’ın memleketi Tekirdağ’a taşınarak burada kendisine yeni bir hayat kurmuştur. Asya ve Volkan mutlu evliliklerini Ali ismini verdikleri çocuklarıyla pekiştirmiştir. Ancak Volkan’ın ihaneti bütün aile düzenini alt üst etmiştir.

Volkan, Tekirdağ’ın zengin ve tanınmış ailelerinden birinin kızı olan Derin ile aşk yaşamaya başlar. Asya’nın bu birlikteliği öğrenmesi ve intikam planları seyircinin gönlünde taht kurmayı başardı. Asya’nın ihanet planın ardından Tekirdağ’ı terk eden Volkan ve Derin’in dönüşü ise yeniden olayların kızışmasına neden oldu. Sadakatsiz’in 15. bölümünde Volkan Asya’nın hayatını tepetaklak etmek için sinsi bir planlamanın içine girer.

Volkan’ın planları ve Asya’ya yaptıkları bir anda sosyal medyanın gündemini oluşturdu. İşte Sadakatsiz dizisinin 15. bölümüne sosyal medyadan gelen komik yorumlar...

Inked1_LI

Inked2_LI

Inked3_LI

Inked4_LI

Inked5_LI

Inked6_LI

Inked7_LI

Inked8_LI

Inked9_LI

Inked10_LI

Inked11_LI

Inked12_LI

Inked13_LI

SADAKATSİZ DİZİSİNİN 15. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Sadakatsiz 27 Ocak 2021 Çarşamba yayınlanan yeni bölümünde Asya ve Ali arasındaki gerinlik büyüdü. Bu gerginlikten yararlanan Derin ise Ali’yi kendi yanına çekmek için planlar yapmaya başladı. Selçuk, Nili, Volkan ve Asya’yı bir araya getiren ölüm korkusu yeni iç hesaplaşmaları ve yüzleşmeleri beraberinde getirdi. Volkan ve Derin arasındaki soğukluk büyürken, Haluk’un kurduğu plan onu geçmişinden gelen beklenmedik bir sürprizle karşılaştırdı. Asya gerçekle yüzleştikten sonra büyük bir çıkmaza sürüklenirken tüm dengeleri sarsan yeni bir gelişme yaşandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çektiği video kurgu çıkmıştı! O YouTuber'a gözaltı kararı Çektiği video kurgu çıkmıştı! O YouTuber'a gözaltı kararı
Erotik filmlerin yıldızı merak edilen soruları yanıtladıErotik filmlerin yıldızı merak edilen soruları yanıtladı
Ankara'da bir doğa harikası: Mogan Gölü ve sazlıklarıAnkara'da bir doğa harikası: Mogan Gölü ve sazlıkları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Her yerden kovulan Johnny Depp’e eski dostu el uzattı!

Her yerden kovulan Johnny Depp’e eski dostu el uzattı!

Tarihteki en meşhur 8 hayat kadını!

Tarihteki en meşhur 8 hayat kadını!

Kişilik testi! İlk hangi hayvanı görüyorsunuz?

Kişilik testi! İlk hangi hayvanı görüyorsunuz?

Ünlü K-Pop grubunda şoke eden ayrılık! Blackpink dağılıyor mu?

Ünlü K-Pop grubunda şoke eden ayrılık! Blackpink dağılıyor mu?

İlginizi Çekebilir

Bu halini herkes unuttu!

Bu halini herkes unuttu!

Ne denediyse olmadı! En son çıplak küvete girdi

Ne denediyse olmadı! En son çıplak küvete girdi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Yıllar geçti! Mezdeke hakkında bilinmeyen detaylar

Yıllar geçti! Mezdeke hakkında bilinmeyen detaylar

'O sahnelerde panik atak krizi geçirdim'

'O sahnelerde panik atak krizi geçirdim'

365 Gün filmini sevdiyseniz bu filmlere bayılacaksınız

365 Gün filmini sevdiyseniz bu filmlere bayılacaksınız

Diğer Haberler

Cinsiyet değiştirdikten sonra yepyeni bir yaşama adım atan Türk ünlüler!

Cinsiyet değiştiren Türk ünlüler!

Erotik filmlerin yıldızı çekimlerle ilgili merak edilen soruları yanıtladı

Erotik filmlerin yıldızı merak edilen soruları yanıtladı

Türkçe’ye yerleşen yabancı kökenli kelimeleri hiç düşündünüz mü? Peki hangi dilden kaç kelime var?

Türkçe’yi en çok etkileyen 10 yabancı dil

Alice Harikalar Diyarında Sendromu nedir? Bu bilgiyi öğrendikten sonra gerçeklik algınız tamamen değişecek!

Masal değil gerçek! Alice Harikalar Diyarında Sendromu nedir?

Görselde ilk gördüğünüz hayvan kişiliğiniz hakkında ipucu veriyor

Kişilik testi! İlk hangi hayvanı görüyorsunuz?

Yaşadıkları döneme damga vuran tarihteki en meşhur 8 hayat kadını!

Tarihteki en meşhur 8 hayat kadını!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.