Sadakatsiz dizisinin yeni bölümünden sonra karakterleri sosyal medyada mizahına alet edenler!

Doctor Foster dizisinden uyarlanarak Türk televizyonlarına aktarılan Sadakatsiz, Kanal D ekranlarında seyircisini selamlamaya devam ediyor. Reyting listelerinde üst sıralarda kendine yer bulmayı başaran dizi sosyal medyanın gündemine oturdu. Dizinin 15. bölümünde yaşanan gelişmeler sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.
Sadakatsiz dizisini yakından takip edenler eminiz ki konusunu biliyordur. Ancak bilmeyenler için kısa bir özet geçelim istedik. Asya ve Volkan 10 yıllık mutlu evlilikleri olan bir çifttir. Doktor Asya eşi Volkan’ın memleketi Tekirdağ’a taşınarak burada kendisine yeni bir hayat kurmuştur. Asya ve Volkan mutlu evliliklerini Ali ismini verdikleri çocuklarıyla pekiştirmiştir. Ancak Volkan’ın ihaneti bütün aile düzenini alt üst etmiştir.
Volkan, Tekirdağ’ın zengin ve tanınmış ailelerinden birinin kızı olan Derin ile aşk yaşamaya başlar. Asya’nın bu birlikteliği öğrenmesi ve intikam planları seyircinin gönlünde taht kurmayı başardı. Asya’nın ihanet planın ardından Tekirdağ’ı terk eden Volkan ve Derin’in dönüşü ise yeniden olayların kızışmasına neden oldu. Sadakatsiz’in 15. bölümünde Volkan Asya’nın hayatını tepetaklak etmek için sinsi bir planlamanın içine girer.
Volkan’ın planları ve Asya’ya yaptıkları bir anda sosyal medyanın gündemini oluşturdu. İşte Sadakatsiz dizisinin 15. bölümüne sosyal medyadan gelen komik yorumlar...
Sadakatsiz 27 Ocak 2021 Çarşamba yayınlanan yeni bölümünde Asya ve Ali arasındaki gerinlik büyüdü. Bu gerginlikten yararlanan Derin ise Ali’yi kendi yanına çekmek için planlar yapmaya başladı. Selçuk, Nili, Volkan ve Asya’yı bir araya getiren ölüm korkusu yeni iç hesaplaşmaları ve yüzleşmeleri beraberinde getirdi. Volkan ve Derin arasındaki soğukluk büyürken, Haluk’un kurduğu plan onu geçmişinden gelen beklenmedik bir sürprizle karşılaştırdı. Asya gerçekle yüzleştikten sonra büyük bir çıkmaza sürüklenirken tüm dengeleri sarsan yeni bir gelişme yaşandı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum