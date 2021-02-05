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  4. Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere arşivinden fotoğraf çıkardı! Nostaljik paylaşım

Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere arşivinden fotoğraf çıkardı! Nostaljik paylaşım

05.02.2021 17:18 | Son Güncelleme:
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Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere arşivinden fotoğraf çıkardı! Nostaljik paylaşım

Sadakatsiz dizinin başrol oyuncusu Cansu Dere arşivinden bir fotoğraf çıkardı ve sosyal medya hesabında paylaştı. Güzel oyuncu canlandırdığı roller ve yeteneği ile çok konuşuluyor. BBC'nin ünlü dizisi Doctor Foster'ın yerli uyarlaması Sadaklatsiz'de Asya rolünü canlandıran oyuncunun ciddi bir hayran kitlesi var.

Başrolü Caner Cindoruk ve Melis Sezen ile paylaşan Cansu Dere Sadakatsiz dizisinde sevilen ve desteklenen bir karakter. Güğzel oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile rol aldığı Ezel dizisinde de Eyşan rolünü canlandırmıştı. Hala bazı hayranları sosyal medyada Cansu Dere'ye Eyşan adıyla anmaya devam ediyor.

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Ardından birçok dizi ve yapımda rol alan oyuncunun hafızalara kazınan bir dizisi daha var. Yayınlandığı dönem herkesin konuştuğu Muhteşem Yüzyıl dizisinde Cansu Dere Firuze Hatun karakterini canlandırmıştı. Halit Ergenç ve Meryem Uzerli'nin başrolünde oynadıkları dizide ayrıca Nur Fettahoğlu ve Selma Ergeç de çok konuşulan rollerle ekrana gelmişlerdi.

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Cansu Dere, bir buluşmalarından kareyi tbt etiketiyle Instagram sayfasından paylaştı. Üç oyuncunun keyifli anlarında çekilen bu fotoğraf, hayranlarından da beğeni aldı.

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