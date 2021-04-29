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Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen, Burcu Biricik’li Fatma dizisinde ortaya çıktı!

29.04.2021 08:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D’nin iddialı yapımı Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Derin rolüyle başarılı bir performans sergileyen Melis Sezen, Burcu Biricik’İn başrolünü üstlendiği Fatma dizisinde rol aldı.

Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen, Burcu Biricik’li Fatma dizisinde ortaya çıktı!

Netflix yapımı, başrolünü Burcu Biricik’in üstlendiği Fatma dizisi geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Diziyi izleyenleri bir sürpriz bekliyordu. 6 bölümden oluşan dizide sürpriz isimler rol aldı.

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Burcu Biricik’in Fatma karakterine hayat verdiği dizinin sürprizlerinden birisi de Melis Sezen’di.

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MELİS SEZEN İZLEYİCİLERDEN TAM PUAN ALDI

Burcu Biricik’in temizlikçi bir kadını canlandırdığı dizide Melis Sezen ise Burhan Öçal’ın oynadığı Ekber karakterinin sevgilisi olarak dizide yer aldı. Fatma’nın şiddet gördüğünü anladığı kadınla kurduğu diyalog sırasındaki sahnede yer alan Melis Sezen, oyunculuğu ile dikkat çekti.

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Şu sıralar Sadakatsiz dizisinde oynayan genç oyuncu Melis Sezen, kariyerinde sıçrama yaşadığı dizisinin ardından, Fatma dizisindeki rolüyle de beğeni kazandı.

Heyecanını saklamayan Melis Sezen, Instagram’da aşağıdaki paylaşımı yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Sadakatsiz dizisi Burcu Biricik Melis Sezen
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