Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen dekolteli pozlarıyla sosyal medyayı salladı!

Son zamanlarda yer aldığı projeler ile adından epeyce söz ettiren başarılı oyuncu Melis Sezen, İnstagramda yayınladığı kareler ile yürekleri hoplattı. Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği Derin karakteriyle yıldızı parlayan Sezen, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekmeye devm ediyor. Dizinin sezon finaline sayılı gün kala çiçekli elbisesiyle verdiği pozlara beğeni ve yorum yağdı.

Melis Sezen derin dekoltesi ile yürek hoplattı!

Hayat Bazen Tatlıdır adlı dizide rol almasıyla ekranlar ile tanışan Melis Sezen şimdilerde Sadakatsiz dizisinde aldığı rol ile adından söz ettirmeye devam ediyor.

Dekoltesiyle nefesleri kesti Bu hafta sezon finali yapacak olan Sadakatsiz adlı dizide Derin karakterine hayat veren Melis Sezen, İnstagram hesabından yayınladığı derin dekolteli pozlarıyla nefes kesti.

Oyunculuktaki başarısının yanı sıra güzelliği ile de gündeme gelen Sezen, gönderisinin altına, "Ayna ayna söyle bana" notunu düştü.

Fatma dizisindeki performansı alkış topladı Öte yandan dijital platformda da yer alarak büyük beğeni toplayan Sezen, Fatma adlı dizideki performansıyla sevenlerinden tam not aldı.

Melis Sezen kimdir? Melis Sezen 2 Ocak 1997 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İlk olarak Hayat Bazen Tatlıdır dizisinde oynayan Sezen, ardından Siyah İnci dizisinde oynadı. İlk başrol oyunculuğunu Leke dizisinde üstlendi. Ardından Sevgili Geçmiş dizisinde de başrolü üstlendi.