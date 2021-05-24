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  4. Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen dekolteli pozlarıyla sosyal medyayı salladı!

Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen dekolteli pozlarıyla sosyal medyayı salladı!

24.05.2021 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D ekranlarında yayınlanan fenomen dizi Sadakatsiz'de Derin karakterine hayat veren Melis Sezen, cesur pozlarıyla gündeme geldi. Sosyal medyada paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen Sezen'in derin dekoltesi dikkatlerden kaçmadı.

Son zamanlarda yer aldığı projeler ile adından epeyce söz ettiren başarılı oyuncu Melis Sezen, İnstagramda yayınladığı kareler ile yürekleri hoplattı. Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği Derin karakteriyle yıldızı parlayan Sezen, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekmeye devm ediyor. Dizinin sezon finaline sayılı gün kala çiçekli elbisesiyle verdiği pozlara beğeni ve yorum yağdı.

Melis Sezen derin dekoltesi ile yürek hoplattı!

Hayat Bazen Tatlıdır adlı dizide rol almasıyla ekranlar ile tanışan Melis Sezen şimdilerde Sadakatsiz dizisinde aldığı rol ile adından söz ettirmeye devam ediyor.

Dekoltesiyle nefesleri kesti

Dekoltesiyle nefesleri kesti
Bu hafta sezon finali yapacak olan Sadakatsiz adlı dizide Derin karakterine hayat veren Melis Sezen, İnstagram hesabından yayınladığı derin dekolteli pozlarıyla nefes kesti.
Oyunculuktaki başarısının yanı sıra güzelliği ile de gündeme gelen Sezen, gönderisinin altına, "Ayna ayna söyle bana" notunu düştü.

Fatma dizisindeki performansı alkış topladı

Fatma dizisindeki performansı alkış topladı
Öte yandan dijital platformda da yer alarak büyük beğeni toplayan Sezen, Fatma adlı dizideki performansıyla sevenlerinden tam not aldı.

Melis Sezen kimdir?

Melis Sezen kimdir?
Melis Sezen 2 Ocak 1997 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İlk olarak Hayat Bazen Tatlıdır dizisinde oynayan Sezen, ardından Siyah İnci dizisinde oynadı. İlk başrol oyunculuğunu Leke dizisinde üstlendi. Ardından Sevgili Geçmiş dizisinde de başrolü üstlendi.
24 yaşındaki Sezen, dizi projeleriyle birlikte sinema filmlerinde de yer aldı. 2018 yılında gösterime giren Bizim İçin Şampiyon ilk ciddi sinema oyunculuğu oldu. Aynı yıl içerisinde Tilki Yuvası ve Dünya Hali gibi filmlerde oynadı. 2019 yılında Mahsun Kırmızıgül'ün yönetmeliğini yaptığı Mucize 2: Aşk filminde rol aldı. Şimdilerde ise Sadakatsiz dizisinde başrol karakterlerinden biri olan "Derin" adlı karakteri canlandırmaktadır.
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Anahtar Kelimeler:
Kanal D Sadakatsiz dizisi Melis Sezen
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