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Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'e bir bakan bir daha baktı! Süper miniye derin yırtmaç

08.12.2022 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Miami dönüşü ayağının tozuyla İstanbul'da bir markanın davetine giden Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen süper mini elbisesinin iddialı dekoltesiyle dikkat çekti. Kasığına kadar yırtmacıyla dikkatleri üzerine çeken Sezen'e bir bakan bir daha baktı.

Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'e bir bakan bir daha baktı! Süper miniye derin yırtmaç

Reklam yüzü olduğu markanın tanıtımı için bir davette boy gösteren Melis Sezen tarzıyla yine dikkat çekti. Hayatında aşk olmadığını söyleyen Sezen "Aşk gerçekten çok özel ve bulunması zor bir şey. İnsanın kendisini sevmesiyle başlıyor bence her şey. Ama hayatımda gerçekten kimse yok. Olsa söylerim. Önce kendimizi sevelim o zaman aşk da geliyor" dedi.

Gecede aşk açıklamasının yanı sıra tarzıyla da dikkat çeken Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'e bir bakan bir daha baktı.

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Siyah süper mini elbise giyen ve kasığına kadar dekolte vermekten çekinmeyen oyuncuyu gören hayranları "Melis sınırları zorluyor", "Ne giyse yakışıyor" yorumları yapıldı.

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Melis Sezen dekolte

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