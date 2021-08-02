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‘Sadakatsiz’in ‘Derin’i Melis Sezen: Hakaret edip sövüyorlardı

02.08.2021 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D’deki ‘Sadakatsiz’ dizisinin ‘Derin’i Melis Sezen, InStyle dergisine konuştu. Genç oyuncu hem ‘Derin’i, hem de bilinmeyen yönlerini anlattı.

‘Sadakatsiz’in ‘Derin’i Melis Sezen: Hakaret edip sövüyorlardı

Kanal D’deki ‘Sadakatsiz’ dizisinin ‘Derin’i Melis Sezen verdiği söyleşide kendine dair bilinmeyenleri anlattı. “Şanslı bir çocuktum" diyen Sezen açıklamasında " Ailem kardeşim ve benim, bahçede toprağa basarak, hayvanların içinde büyümemizi istediler ve 5 yaşındayken şu an oturduğumuz bahçeli eve taşındık. Hayatım 5 yaşından önceki ve sonraki diye ikiye ayrıldı.” dedi.

"BAŞTA SERT TEPKİLER ALDIM"

Sezen rolüyle ilgili de şu açıklamayı yaptı:
“Oynadığım ‘Derin’ rolü bana çok şey öğretti. Genç bir kız olarak aşık olmayı, hayatın merkezine başkasını koyduğunda ve kendi mutluluğunu sadece ona bağladığında neler olabileceğini. Bir kızdan bambaşka bir kadına çok zor, çok engebeli bir yolculuk ‘Derin’inki. Dönüşümlerin kadını. Çok seviyorum onu. Başta çok sert tepkiler aldım. ‘Derin’den nefret ediyorlardı. Hakaret edip sövüyorlardı. Bölümler ilerledikçe ‘Derin’i anladığını söyleyen birçok kadından mesajlar geldi. ‘Derin’i tanıdıkça empati kurmalarına çok mutlu oldum.”

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Melis Sezen kilosuyla ilgili de açık konuştu. Güzel oyuncu “Kiloma dikkat ettiğim söylenemez. Yemek yemeği çok seviyorum. Beyin dışında sevmediğim bir şey yok. Yemek yemek benim için keyif. Benim için spor dans mesela. Düzenli dans ettiğim zaman vücudum hemen değişiyor" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Sadakatsiz dizisi Melis Sezen
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