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Sadakatsiz'in Haluk'u Burak Sergen taburcu oldu!

24.05.2021 16:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Usta oyuncu Burak Sergen, bir süre önce koronavirüse yakalanarak tedavi altına alınmıştı. Zor bir tedavi süreci geçiren Sergen'den, beklenen haber geldi. Sevilen oyuncunun son durumu sürekli merak konusu olurken Sergen, bugün tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

Sadakatsiz'in Haluk'u Burak Sergen taburcu oldu!

Kanal D ekranlarının izlenme rekorları kıran dizisi Sadakatsiz'de Haluk karakterine hayat veren Burak Sergen, bir süre önce evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Koronavirüs teşhisi konulan Sergen, yoğun bakımda tedavi altına alınmasıyla sevenlerini endişelendirmişti. Ünlü oyuncudan güzel haber geldi. Koronavirüsü atlatan oyuncu bugün taburcu oldu. Sergen'in son hali ise dikkatlerden kaçmadı.

USTA OYUNCU TABURCU OLDU

Bugün tedavisini tamamlayarak taburcu olan Sergen, hastane çıkışı basın mensuplarına açıklama da bulundu. Sergen konuşmasında, "45 gün sonra ilk defa gün yüzüne çıkıyorum. Yendiğime çok mutluyum bu hastalığı. Berbat bir şey ve çok ciddiye alınması gereken bir şey” ifadelerini kullandı.
Öte yandan 60 yaşındaki Sergen'in verdiği kilolar ilgi çekerken, oğlu Cansın Sergen, "Babamın yeni kilosu bana garip geldi" dedi.

Sadakatsiz'in Haluk'u Burak Sergen taburcu oldu!

TEDAVİSİNE EVDE DEVAM EDECEK

Tedavi gördüğü hastaneden taburcu olan olan Burak Sergen’in doktoru ise “Evde rehabilitasyon süremiz olacak. Tabi kontrol ve takiplerim devam edecek. Biz yine hatamızı evine sağlıklı bir şekilde uğurlamaktan mutluluk duyuyoruz” şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Kanal D Sadakatsiz dizisi Burak Sergen
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