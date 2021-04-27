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Sadakatsiz'in Nazan'ı Name Önal kimdir? Beğeni yağdı

27.04.2021 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sadakatsiz dizisinde Faruk’un eşi Nazan rolüne hayat veren Name Önal, başarılı oyunculuğuyla sosyal medyada dikkat çekti. Name Önal kimdir merak konusu oldu.

Sadakatsiz'in Nazan'ı Name Önal kimdir? Beğeni yağdı

Cansu Dere'li Sadakatsiz dizisinde Faruk’un eşi Nazan rolüne hayat veren genç oyuncu Name Önal dizideki başarılı oyunculuğuyla gündemde...

Sadakatsiz'deki sahneleriyle dikkat çeken Name Önal'ın sosyal medyadaki pozları da beğeni topladı. Name Önal daha önce de oynadığı dizi ve oyunlarla tanınan bir isim. Peki Name Önal kimdir? İşte merak edilenleri:

NAME ÖNAL KİMDİR?

Name Önal 1988, İstanbul doğumludur. Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisat Bölümününden mezun olduktan sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk bölümünü birincilikle bitirmiştir.

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İLK DENEYİMİ ÇAĞAN IRMAK FİLMİYLE OLDU

Henüz öğrenciyken Çağan Irmak’ın Unutursam Fısılda filmi ile kariyerine başlayan Önal, Bizi Hatırla filminde Çağan Irmak ile tekrar çalışmıştır. Trabzon Devlet Tiyatrosu, İzmir Devlet Tiyatrosu ve İstanbul Devlet Tiyatrosunda birçok oyunda görev almıştır.

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Son dönemde DasDas tiyatroda Ben Varım müzikalinde oynamaktadır. 7. Koğuştaki Mucize filminde sergilediği performans ile adını duyuran oyuncu; Bizim Hikaye, Dudullu Postası dizilerinde de görev almıştır.

Ekran Alıntısı

Çocuk oyuncu koçluğu da yapan genç oyuncu pek çok reklamda da oynamıştır.

Son zamanlarda Med yapım imzalı Sadakatsiz dizisinde Nazan karakteri ile adından söz ettiren oyuncu aynı zamanda Serdar Erener’in yönettiği "Komşunun Bonusu" reklam filminde Gupse Özay ile başrolü paylaşmaktadır.


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Anahtar Kelimeler:
Sadakatsiz dizisi
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