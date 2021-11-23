MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Sadakatsiz'in Selçuk'u Taro Emir'in babasına benzerliği görenleri şoke etti!

Sadakatsiz'in Selçuk'u Taro Emir'in babasına benzerliği görenleri şoke etti!

23.11.2021 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği Selçuk karakteriyle geniş kitlelerce tanınan yakışıklı oyuncu Taro Emir Tekin'in, babası Metin Tekin'e olan benzerliği, sosyal medyayı salladı.

Sadakatsiz'in Selçuk'u Taro Emir'in babasına benzerliği görenleri şoke etti!

Başrollerini Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un paylaştığı Sadakatsiz dizisindeki performansıyla seyirciden tam puan alan yakışıklı oyuncu Taro Emir Tekin'in, babası Metin Tekin'e olan benzerliği, görenleri şaşkına çevirdi.

Beşiktaş'ın sembol isimlerinde Metin Tekin'in gençliği, oğlu Taro Emir ile tıpatıp aynı çıktı. Baba-oğlun benzerliği, sosyal medyada da olay oldu. ''Adeta klonlamış'', ''Resmen ikizi gibi'' ve ''Gözlerime inanamıyorum'' gibi yorumlar yapıldı.

Sadakatsiz'in Selçuk'u Taro Emir'in babasına benzerliği görenleri şoke etti! ''Resmen klonlamış''

Beşiktaş'ta 14 kupa kazanan Metin Tekin, 2003'te '100 Yılın En İyi Futbolcuları' listesinde yer almıştı.

Sadakatsiz'in Selçuk'u Taro Emir'in babasına benzerliği görenleri şoke etti! ''Resmen klonlamış''

Başarıları, birçok dergi ve belgesele konu olan Metin Tekin'in lakabı, 'Sarı Fırtına' idi.

Sadakatsiz'in Selçuk'u Taro Emir'in babasına benzerliği görenleri şoke etti! ''Resmen klonlamış''

Annesi Şevval Sam gibi oyuncu olmayı tercih eden Taro Emir Tekin ise, meslek olarak annesinin izinden gitse de, fiziksel olarak babasının kopyası.

Sadakatsiz'in Selçuk'u Taro Emir'in babasına benzerliği görenleri şoke etti! ''Resmen klonlamış''

Metin Tekin, daha önce verdiği bir röportajda oğlu Taro Emir'in futboldan hiç anlamadığını itiraf etmişti.

Sadakatsiz'in Selçuk'u Taro Emir'in babasına benzerliği görenleri şoke etti! ''Resmen klonlamış''

Şevval Sam ile oğlunun futbolcu olmamasıyla ilgili yöneltilen bir soruya, ''Bir aileye bir efsane yeter'' yanıtını vermişti.

Sadakatsiz'in Selçuk'u Taro Emir'in babasına benzerliği görenleri şoke etti! ''Resmen klonlamış''

Sadakatsiz'in Selçuk'u Taro Emir'in babasına benzerliği görenleri şoke etti! ''Resmen klonlamış''


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Kapının önünde evlendik""Kapının önünde evlendik"
PARTNER Ameliyattan karizma çıktığım doğrudur Ameliyattan karizma çıktığım doğrudur
Sabrina Ganesh'in gerçek adı ne?Sabrina Ganesh'in gerçek adı ne?
Anahtar Kelimeler:
Sadakatsiz dizisi Şevval Sam
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı

Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı

Metin Akpınar'ın o sözlerine Cem Yılmaz'dan yanıt: Bir gün beni sahnede izlerse...

Metin Akpınar'ın o sözlerine Cem Yılmaz'dan yanıt: Bir gün beni sahnede izlerse...

Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması

Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması

46 kişi yanarak can verdi

46 kişi yanarak can verdi

Kullanabilmek için arabaya bile binmiyor! "Üçüncü evladım oldu"

Kullanabilmek için arabaya bile binmiyor! "Üçüncü evladım oldu"

Erdoğan'ın Kabine sonrası açıklamalarına CHP'den ilk tepki

Erdoğan'ın Kabine sonrası açıklamalarına CHP'den ilk tepki

İlginizi Çekebilir

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Kadir İnanır’dan üzen haber

Kadir İnanır’dan üzen haber

5 dakikada kuaförden çıkmış gibi görünmek isteyenler için en güzel saç ürünleri

5 dakikada kuaförden çıkmış gibi görünmek isteyenler için en güzel saç ürünleri

200 bin TL değerindeki o soru! Bakın cevabı ne oldu

200 bin TL değerindeki o soru! Bakın cevabı ne oldu

Beni bırakın anneme bakın

Beni bırakın anneme bakın

11 saat sancı çekmiş! Bebeği bu sorunu yaşamış

11 saat sancı çekmiş! Bebeği bu sorunu yaşamış

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.