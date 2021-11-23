Sadakatsiz'in Selçuk'u Taro Emir'in babasına benzerliği görenleri şoke etti!

Başrollerini Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un paylaştığı Sadakatsiz dizisindeki performansıyla seyirciden tam puan alan yakışıklı oyuncu Taro Emir Tekin'in, babası Metin Tekin'e olan benzerliği, görenleri şaşkına çevirdi.

Beşiktaş'ın sembol isimlerinde Metin Tekin'in gençliği, oğlu Taro Emir ile tıpatıp aynı çıktı. Baba-oğlun benzerliği, sosyal medyada da olay oldu. ''Adeta klonlamış'', ''Resmen ikizi gibi'' ve ''Gözlerime inanamıyorum'' gibi yorumlar yapıldı.

Beşiktaş'ta 14 kupa kazanan Metin Tekin, 2003'te '100 Yılın En İyi Futbolcuları' listesinde yer almıştı.

Başarıları, birçok dergi ve belgesele konu olan Metin Tekin'in lakabı, 'Sarı Fırtına' idi.

Annesi Şevval Sam gibi oyuncu olmayı tercih eden Taro Emir Tekin ise, meslek olarak annesinin izinden gitse de, fiziksel olarak babasının kopyası.

Metin Tekin, daha önce verdiği bir röportajda oğlu Taro Emir'in futboldan hiç anlamadığını itiraf etmişti.

Şevval Sam ile oğlunun futbolcu olmamasıyla ilgili yöneltilen bir soruya, ''Bir aileye bir efsane yeter'' yanıtını vermişti.



