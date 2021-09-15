Sadakatsiz ne zaman başlıyor? Yayın tarihi açıklandı! Sadakatsiz 2. sezon fragmanında Derin şoku!

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Cemal Hünal, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Taro Emir Tekin ve Alp Akar'ın başrollerde oynadığı Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz sezon, 2 Haziran'da sezon finali yapmıştı. Sadakatsiz dizisi 3 aylık aranın ardından ekranlara dönüyor.

Sadakatsiz'in 32. yeni bölümü 22 Eylül Çarşamba akşamı ekrana gelecek. Dizinin fragmanında ise geçirdiği trafik kazasından sonra Derin'in tekerlekli sandalyeyle yaşamına devam ettiği görülüyor. Asya'nın ise Tekirdağ'dan ayrıldığı ve İstanbul'a taşındığı ortaya çıkıyor.



