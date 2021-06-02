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Sadakatsiz neden sezon finali yapıyor? Sadakatsiz'in yeni bölümü ne zaman?

02.06.2021 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranların sevilen dizisi "Sadakatsiz" sezon finali yapıyor. Fenomen dizinin neden sezon finali yaptığı merak ediliyor. Peki Sadakatsiz neden sezon finali yapıyor? Sadakatsiz'in yeni bölümü ne zaman? İşte merak edilen soruların yanıtlar...

Sadakatsiz neden sezon finali yapıyor? Sadakatsiz'in yeni bölümü ne zaman?

Başrollerinde Cansu Dere, Melis Sezen ve Caner Cindoruk gibi başarılı oyuncuların yer aldığı "Sadakatsiz" dizisi hem oyuncu kadrosuyla hem de ilgi çekici hikayesiyle, başladığı günden beri seyirciler tarafından severek izleniyor. Heyecanın hız kesmeden devam ettiği dizi Sadakatsiz, 31. bölümde sezon finaline gidiyor. 31. bölümde Asya ve Derin'in zor durumda olduğu görülüyor. Asya ve Derin'e ne olacak? Peki Sadakatsiz neden sezon finali yapıyor? Sadakatsiz'in yeni bölümü ne zaman?

SADAKATSİZ NEDEN SEZON FİNALİ YAPIYOR? SADAKATSİZ'İN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Her çarşamba Kanal D ekranlarında yayınlanan fenomen dizi Sadakatsiz, yaz aylarının gelmesiyle diğer birçok dizi gibi sezon finali yapıyor. 2 Haziran Çarşamba günü 31. bölümde sezon finali yaparak yayın hayatına kısa bir mola veren dizinin ikinci sezonunun eylül ayında başlaması öngörülüyor.

Sadakatsiz neden sezon finali yapıyor? Sadakatsiz'in yeni bölümü ne zaman?

ASYA VE DERİN'E NE OLACAK?

Asya'nın, Derin ile hesaplaşma vakti gelir! Gözünü karartan Asya, Derin'in kapısına dayanır. Derin ise Asya'nın konuşma teklifini geri çevirmez. Gönül her ne kadar Derin'in gitmesine engel olmaya çalışsa da başarılı olamaz.

Derin ve Asya hesaplaşmasında işler iyice içinden çıkılamaz bir hal alır. Asya'nın kullandığı araç uçurumun dibinde kalınca iki kadın ölüm ile burun buruna gelir. Asya ve Derin'in içinde bulunduğu araç yavaş yavaş uçurumdan aşağı doğru gitmektedir...

SADAKATSİZ DİZİSİ KONUSU

Asya ve Volkan'ın evliliği, Asya'nın ihanete uğradığını öğrendikten sonra bozulur. Volkan, eşi Asya'yı ve oğlu Ali'yi ihmal ederek Derin ile ilişki yaşar. Asya başına gelenleri hazmedemez. Asya ve Volkan boşanır ve Volkan, Derin ile evlenir. Ancak bu süreç hiç kimse için planlandığı kadar kolay bir şekilde işlemez...


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Anahtar Kelimeler:
Sadakatsiz dizisi Caner Cindoruk Cansu Dere Melis Sezen
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