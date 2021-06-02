Başrollerinde Cansu Dere, Melis Sezen ve Caner Cindoruk gibi başarılı oyuncuların yer aldığı "Sadakatsiz" dizisi hem oyuncu kadrosuyla hem de ilgi çekici hikayesiyle, başladığı günden beri seyirciler tarafından severek izleniyor. Heyecanın hız kesmeden devam ettiği dizi Sadakatsiz, 31. bölümde sezon finaline gidiyor. 31. bölümde Asya ve Derin'in zor durumda olduğu görülüyor. Asya ve Derin'e ne olacak? Peki Sadakatsiz neden sezon finali yapıyor? Sadakatsiz'in yeni bölümü ne zaman?

SADAKATSİZ NEDEN SEZON FİNALİ YAPIYOR? SADAKATSİZ'İN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Her çarşamba Kanal D ekranlarında yayınlanan fenomen dizi Sadakatsiz, yaz aylarının gelmesiyle diğer birçok dizi gibi sezon finali yapıyor. 2 Haziran Çarşamba günü 31. bölümde sezon finali yaparak yayın hayatına kısa bir mola veren dizinin ikinci sezonunun eylül ayında başlaması öngörülüyor.

ASYA VE DERİN'E NE OLACAK?

Asya'nın, Derin ile hesaplaşma vakti gelir! Gözünü karartan Asya, Derin'in kapısına dayanır. Derin ise Asya'nın konuşma teklifini geri çevirmez. Gönül her ne kadar Derin'in gitmesine engel olmaya çalışsa da başarılı olamaz.