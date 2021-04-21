Sadakatsiz neden yok? | Sadakatsiz setinde koronavirüs şoku

Sadakatsiz dizisinin setinde artan koronavirüs vakaları nedeniyle dizinin çekimlerinde aksaklık yaşandı. Bu haftaki bölümün yetişmemesi üzerine 21 Nisan Çarşamba akşamı Sadakatsiz dizisinin yeni bölümü ekranlara gelmeyecek. Onun yerine dizinin eski bölümünün tekrarı yayına alınacak. MED Yapım’ın yapımcılığını üstlendiği dizinin başrollerinde Cansu Dere, Melis Sezen ve Caner Cindoruk yer alıyor.
Sadakatsiz dizisinin setinde covid-19 vakalarına rastlanması nedeniyle dizinin ekran macerasına kısa bir ara verildi. Yaşanan bu gelişmelerin ardından, 21 Nisan Çarşamba akşamı saat 20.00'de dizinin 26.bölümünün tekrar yayınlanacak.
Dizinin yapım şirketi Med Yapım yaptığı açıklamada; "Daha önce paylaşmış olduğumuz sağlık problemleri sebebiyle bu hafta ne yazık ki Sadakatsiz yayında olamayacak. İzleyicilerimizin bu durumu anlayışla karşılayacağını ümit ediyoruz.
Yapılan testlerde tüm set ekibimizin ve oyuncularımızın sonuçları negatif çıkmıştır. Değerli oyuncumuz Melis Sezen evde istirahat etmekte, kıymetli oyuncumuz Burak Sergen’in ise hastanede tedavisi devam etmektedir. 28 Nisan Çarşamba günü yeni bölümümüzde görüşmek üzere..." ifadelerini kullandı.
Derin'in babası Haluk Güçlü'yü canlandıran Burak Sergen'den geldi. Burak Sergen, 11 Nisan Pazartesi günü evinde fenalaştı ve hastaneye kaldırıldı. Yakalandığı koronavirüse bağlı akciğer enfeksiyonu ve solunum sıkıntısı yaşadığı belirlenen 60 yaşındaki Sergen, yoğun bakımda tedavi görüyor. Maalesef durumu ciddiyetini koruyor.
Herkes Burak Sergen'den gelecek olan iyi haberi beklerken bir kötü haber de Melis Sezen'den ve çocuk oyuncu Alp Akar'dan geldi. Melis Sezen ve çocuk oyuncu Alp Akar'ın korona virüsü testi de pozitif çıktı. İki oyuncu da şu sıralar evlerinde ve hastalığı daha hafif bir şekilde atlatıyorlar.
Derin çaresizlik içinde kurtarılmayı beklerken, Asya’nın sabrı da gücü de günden güne azalmaktadır. Yaşanan gelişmeler Asya’yı geçmişe götürse de, alacağı kararlarla herkes için en doğru olanı yapmayı kafasına koymuştur. Derin’i bulmak için iz sürmeye devam eden Volkan, önemli bir gerçekle yüz yüze gelir.
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