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  4. Sadakatsiz sezon finali fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz 31. bölümde Derin ve Volkan gerçeği ortaya çıkıyor

Sadakatsiz sezon finali fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz 31. bölümde Derin ve Volkan gerçeği ortaya çıkıyor

26.05.2021 22:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'de ekrana gelen Sadakatsiz dizisinin 31. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Ekrana bir hafta ara veren Sadakatsiz 31. bölümüyle sezon finali yapacak. Sadakatsiz'in yeni bölümünde Derin geçmişiyle hesaplaşıyor. Derin'in Volkan ile olan ilişkisinde ortaya yeni gerçekler çıkıyor. Derin ve Volkan'ın nasıl tanıştıkları da ilk defa ekrana gelecek.

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Cemal Hünal, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Taro Emir Tekin ve Alp Akar'ın başrollerde oynadığı Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz sezonu finali yapacak. Sadakatsiz'in sezon finalinin 26 Mayıs Çarşamba akşamı ekrana gelmesi bekleniyordu. Ancak dizinin sezon final tarihi bir hafta ertelendi. Sadakatsiz'in sezon finali bölümü ise 2 Haziran Çarşamba 20.00'de Kanal D'de olacak.

SADAKATSİZ SON BÖLÜM ÖZETİ

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Asya Günalan’ın gelişi, Asya’nın geçmişinde yüzleşmesi kolay olmayan bir sayfayı aralamıştır. Asya’ya verdiği sözü tutmaya kararlı olan Volkan ondan uzak dururken, Asya da kendi adına yeni kararlar alma arifesindedir.

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Ali’nin doğum günü, geçmişle gelecek arasında beklenmedik bir köprü kurarken, herkesi bir araya getiren partideki hangi sürpriz gelişme o günü unutulmaz kılacaktır?


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Sadakatsiz dizisi Caner Cindoruk Cansu Dere Melis Sezen
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