Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı yayınlandı – Asya, elindeki videoyu Derin’e gönderecek mi?

Başrollerini Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen’in paylaştığı Sadakatsiz dizisi bu akşam yayınlanacak yeni bölümü ile izleyiciler tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz bölümü kaçıran izleyiciler ise 20. Bölümde ne olduğunu merak ediyor. İşte Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı!

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜMDE NE OLUYOR?

Sinan ile beraber açılışa katılan Asya'nın yeni ilişki haberi gazetelere yansıyarak tüm şehre yayılır. Bunu gören Derin ise oldukça sevinerek, Asya'ya imalı konuşmalarda bulunur. Asya, Derin’in bu imalarına verdiği sakin cevaplarla Derin’i daha çok sinirlendirmeyi başarır. Ancak Asya'nın Derin'in konuşmalarına artık tahammülü kalmamıştır. Peki, Asya elindeki videoyu yayınlayacak mı?

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SADAKATSİZ 20. BÖLÜM ÖZET

Asya’nın Sinan’la yakınlaşmasını kaldıramayan Volkan, Derin’in de evi terk etmesi ile iyice köşeye sıkışmıştır. Hicran ve Haluk’un beklenmedik buluşması büyük bir krizi tetiklerken, Gönül hem kendisi hem kızı için boş durmamaya kararlıdır. Derin’e kendini affettirmek için çabalayan Volkan, bir yandan da Sinan’ı Asya'dan uzaklaştırmaya çalışır. Vakfa gelen sürpriz ziyaretçi gündeme bomba gibi düşerken, Derin'in mağazasının açılışında olanlar dengeleri bir kez daha alt üst eder.



