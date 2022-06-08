HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SADAT'tan Kılıçdaroğlu'na 1 milyon TL'lik tazminat davası

SADAT'tan Kılıçdaroğlu'na 1 milyon TL'lik tazminat davası

08.06.2022 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SADAT, avukatları aracılığıyla CHP lideri Kemal Kılıdaroğlu’na 1 milyon TL’lik manevi tazminat açtı. Dava dilekçesinde Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına yer verilerek "Çok ağır ithamlarda bulunmak suretiyle müvekkil şirketin kişilik hakkına saldırı gerçekleştirilmiştir” denildi.

SADAT'tan Kılıçdaroğlu'na 1 milyon TL'lik tazminat davası

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (SADAT) adına avukat A. Üsame Ceran ve avukat Enes Malik Saran tarafından 1 milyon TL’lik tazminat davası açıldı. Büyükçekmece Asliye Hukuk Mahkemesi’ne sunulan dilekçede davacı SADAT yer alırken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise davalı olarak yer aldı.

“MÜVEKKİL ŞİRKETİN KİŞİLİK HAKKINA SALDIRI GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR”

Dilekçede, “Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından 13 Mayıs 2022 tarihinde 70’e yakın milletvekili ile birlikte toplamda 150’ye yakın partili ile müvekkil şirketin merkezine gidilerek, çok ağır ithamlarda bulunmak suretiyle müvekkil şirketin kişilik hakkına saldırı gerçekleştirilmiştir” denildi.

“DAVALININ BAŞINDAN İTİBAREN MÜVEKKİL ŞİRKETİ KARALAMA AMACI GÜTTÜĞÜ AÇIKÇA ANLAŞILMIŞTIR”

Dilekçede, "Kemal Kılıçdaroğlu’nun beraberinde getirdiği onlarca siyasi parti üyesi ve milletvekilli ile ’sözde ziyaret amacı’ güderek yaptığı eylemin, şirketin ticari itibarına ve saygınlığına yönelik bir itibar suikastından farkı olmadığı" ileri sürüldü. Dilekçenin devamında “Davalı tarafın, davetsiz bir şekilde özel bir şirket olan müvekkil şirket merkezine gelerek görüşme talep etmesi ve müvekkil şirket kapılarını zorlayarak içeri girmeye çalışması üzerine davalının provokatif yaklaşımının müvekkil nezdinde kabul görmemesi sonucunda müvekkil şirkete karşı kullandığı ifadeler ile asıl amacının ziyaret olmadığı ve davalının başından itibaren müvekkil şirketi karalama amacı güttüğü açıkça anlaşılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

KILIÇDAROĞLU'NUN İFADELERİNE YER VERİLDİ

Davalı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Türkiye asla paramiliter kuruluşlara, kurumlara teslim edilmeyecektir. Şu anda önünde bulunduğumuz SADAT bir paramiliter kuruluştur. Bu kuruluşun hedefleri arasında gayri nizami harp eğitimi var. Burası aynı zamanda terörist yetiştiren de bir kuruluş" ifadelerine de dilekçede yer verildi. Kemal Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlara da yer verilen dilekçede “Müvekkil şirkete yönelik Twitter paylaşımları ile, müvekkilin paramiliter bir kuruluş olduğunu ve işlerinin suikastçı, provokatör ve terörist yetiştirmek olduğunu, paramiliter bir artık olduğunu ve her türlü pis işlere karışan zorba olduğunu iddia etmiştir” denildi.

DİLEKÇEDE AĞIR İTHAMLARA HER KONUŞMASINDA YER VERDİĞİ BELİRTİLDİ

Davalı taraf olan Kemal Kılıçdaroğlu’nun Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde CHP Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada “SADAT ideolojik bir zırh tanımlamış kendisine. Karşımızda kendi uydurdukları din zırhına bürünmüş bir yapı vardır” cümleleri dilekçede aktarılarak Kılıçdaroğlu’nun ithamlarına her konuşmasında yer verdiği belirtildi.

“HAKSIZ İDDİALARINI İSPATLAYAMAMASI DURUMUNDA TAZMİNATA MAHKUM EDİLMESİ, HUKUKUN BİR GEREĞİDİR”

Dilekçede “Davalı taraf, gerçek olmayan ve haksız iddialarını davanın açıldığı tarihe kadar geçen süreçte katıldığı her programda, resmi Twitter hesabında paylaşmaktan çekinmemiştir. Müvekkil şirket, davalı tarafından kendisine itibar eden milyonlarca seçmenine çok tehlikeli bir örgüt olarak tanıtılmaktadır. Bu halde müvekkilin yalnızca ticari itibarının zedelendiğini ifade etmek yapılan haksız saldırının yanında yetersiz bir ifade olarak kalacaktır. Müvekkil şirketin yöneticilerinin de, kişilik hakkı, saygınlığı, itibarı yok edilmeye çalışılmaktadır. Keza davalı, müvekkile yönelik ısrarlı ve sistematik saldırılarıyla müvekkil şirket çalışanlarını da adeta hedef göstermektedir. Davalının yaklaşık 1 aydır her konuşmasında müvekkil şirketten bahsederek karalamalarına devam etmesi bu hususu açıkça ortaya koymaktadır. Yargılamanın ivedilikle yapılması, davalının haksız iddialarını ispatlayamaması durumunda tazminata mahkum edilmesi, hukukun bir gereğidir” ifadeleri kullanıldı.
SADAT’ın Türk siyasetinin bir aktörü olmadığı belirtilen dilekçede "Müvekkil şirket, Türk Ticaret Kanunu’na göre faaliyet gösteren bir şirkettir. Bir politikacının politik çıkarları için bir şirketi karalamasını hukuk düzeni korumaz” ifadeleri de kullanıldı. Dilekçede Kemal Kılıçdaroğlu’ndan 1 milyon TL manevi tazminatın yasal faizi ile tahsil edilerek SADAT’a verilmesi talep edildi. Dava Büyükçekmece Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anadolu Otoyolu trafiğe kapatıldı!Anadolu Otoyolu trafiğe kapatıldı!
Göle çeviren yağmur! Yolcular iş makinesiyle kurtarıldıGöle çeviren yağmur! Yolcular iş makinesiyle kurtarıldı
MİT yakalayıp Türkiye'ye getirdi! PKK şokta...MİT yakalayıp Türkiye'ye getirdi! PKK şokta...
Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu

En Çok Okunan Haberler

Milyonlarca kiracının beklediği haber! İşte yeni zam oranı

Milyonlarca kiracının beklediği haber! İşte yeni zam oranı

Sahnede eteğini çıkardı! Tartışma yarattı

Sahnede eteğini çıkardı! Tartışma yarattı

İstanbul'da iğrenç olay, öfkeli kocadan meydan dayağı! Üzerinden çıkanlar şoke etti

İstanbul'da iğrenç olay, öfkeli kocadan meydan dayağı! Üzerinden çıkanlar şoke etti

İşte 10 seçim anketinin ortalaması! Sonuçlar çok ilginç...

İşte 10 seçim anketinin ortalaması! Sonuçlar çok ilginç...

Bir meyve suyu içti, 20 bin TL hesap geldi!

Bir meyve suyu içti, 20 bin TL hesap geldi!

Flaş iddia: İsim net, kısa sürede aday olacak

Flaş iddia: İsim net, kısa sürede aday olacak

İlginizi Çekebilir

İntikamın böylesi! Ölen annesinin küllerini nehre döktü

İntikamın böylesi! Ölen annesinin küllerini nehre döktü

Mükemmel ilişkinin sırrını verdi! “Öncesinde mastürbasyon...”

Mükemmel ilişkinin sırrını verdi! “Öncesinde mastürbasyon...”

Yaz aylarının sıcak günlerine girerken mutlaka çantanızda bulunması gerekenler

Yaz aylarının sıcak günlerine girerken mutlaka çantanızda bulunması gerekenler

12 yaşındaki çocuğu öldürmekle suçlanan 'inek' tutuklandı!

12 yaşındaki çocuğu öldürmekle suçlanan 'inek' tutuklandı!

Bir gören bir daha bakıyor! “Bu nasıl gelinlik?”

Bir gören bir daha bakıyor! “Bu nasıl gelinlik?”

Hem ofis hem de salonlarınız için en iyi masaj koltuğu çeşitleri

Hem ofis hem de salonlarınız için en iyi masaj koltuğu çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.