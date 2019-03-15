HABER

'Saddam' çalılıkların arasında yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 14:06 | Son Güncelleme

Hatay'ın Altınözü ilçesinde çamura saplanan minibüsteki Suriyeli 8 kaçak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çalılıkların arasında saklanırken yakalanan sürücünün ise uzun süreli takibi yapılan 'Saddam' lakaplı Suriye uyruklu göçmen kaçakçısı Muyesser Elmuhammed olduğu saptandı.

'Saddam' çalılıkların arasında yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı Tokdemir Mahallesi'nde dün saat 21.00 sıralarında farları kapalı olan 31 BD 186 plakalı minibüsü çamura saplanmış halde buldu.

Aracın içinde kaçak yollarla sınırdan geçirilen Suriyeli 8 kaçak yakalandı, ancak şoförün kaçtığı tespit edildi. Bölgede çalışma yapan polis ekipleri, uzun süredir takibini yaptıkları 'Saddam' lakaplı Suriye uyruklu göçmen kaçakçısı Muyesser Elmuhammed'i gizlendiği çalılıkların arasında yakaladı.

Kaçaklar İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, Muyesser Elmuhammed ise sorgulanmak üzere Hatay İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kaynak: DHA


Korkunç bilanço! Meğer minibüslerde... Korkunç bilanço! Meğer minibüslerde...
Dernek Başkanı: Şehit anne ve babaları da 'ÖTV'den muaf tutulsunDernek Başkanı: Şehit anne ve babaları da 'ÖTV'den muaf tutulsun
Son dakika: İzmir'de hastanede yangın! Hastalar tahliye ediliyorSon dakika: İzmir'de hastanede yangın! Hastalar tahliye ediliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Saddam hatay

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Yeni Zelanda'daki katliama Türkiye'den tepkiler

Son dakika! Yeni Zelanda'daki katliama Türkiye'den tepkiler

Sen misin o hareketi yapan! Flaş karar

Sen misin o hareketi yapan! Flaş karar

İçişleri Bakanı Soylu: Bu provokasyonun bedelini kim öderdi?

İçişleri Bakanı Soylu: Bu provokasyonun bedelini kim öderdi?

Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Fenerbahçe'den transfer bombası

Fenerbahçe'den transfer bombası

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı!

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan F-35 açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan F-35 açıklaması

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Lüks araç paramparça oldu! 1 kişi hayatını kaybetti

Lüks araç paramparça oldu! 1 kişi hayatını kaybetti

Akşener'den gerilim yaşadığı Erdoğan'a: Sen hapse giderken...

Akşener'den gerilim yaşadığı Erdoğan'a: Sen hapse giderken...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: İzmir'de hastanede yangın! Hastalar tahliye ediliyor

Son dakika: İzmir'de hastanede yangın! Hastalar tahliye ediliyor

Son dakika! Bursa'da otobüs şarampole yuvarlandı: Çok sayıda yaralı

Son dakika! Bursa'da otobüs şarampole yuvarlandı!

Urla'da vahşet! Kediyi okla vurdular

Urla'da vahşet! Kediyi okla vurdular

Hrant Dink davasında yeni gelişme

Hrant Dink davasında yeni gelişme

FETÖ'nün kritik ismi saklandığı evde yakalandı!

FETÖ'nün kritik ismi saklandığı evde yakalandı!

Dolandırıcılık operasyonunda yakalandı, "Hayırsever iş adamıyım" dedi

Dolandırıcılık operasyonunda yakalandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.