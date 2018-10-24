Saddam Hüseyin'in koruması ölü bulundu

Irak'ın eski lideri Saddam Hüseyin'in idamından sonra Şanlıurfa'ya yerleşen koruması, evinde ölü bulundu.
Merkez Haliliye ilçesinin Veysel Karani Mahallesi'nde yaşayan Irak'ın eski devrik lideri Saddam Hüseyin'in korumalarından Adnan Jerri Shmail (68), evinde yakınları tarafından hareketsiz bulundu.
Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri, Shmail'in öldüğünü belirledi.
Shmail'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in idam edilmesinin ardından Shmail'in ailesiyle Türkiye'ye yerleştiği öğrenildi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum