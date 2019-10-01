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Saddam'ın danışmanı Cezayir'de cumhurbaşkanlığına aday

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 21:02 | Son Güncelleme

Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in danışmanlığını yapan Ahmed Şuteri, Cezayir'de aralık ayında düzenlenmesi planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerine adaylığını koydu

CEZAYİR (AA) - Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in danışmanlığını yapan Ahmed Şuteri, Cezayir'de 12 Aralık'ta düzenlenmesi planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerine adaylığını koyduğunu açıkladı.

Cezayir'deki Sosyalist Baas Partisi kurucularından Şuteri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cumhurbaşkanı adayı olmasında ülkesindeki geniş Arap milliyetçiliği akımı ışığında, Baas Partisinin ilkelerini ve ideolojisini yaymak istemesinin etken olduğunu söyledi.

Şuteri, "Özgür irademle aday oluyorum. Bu, eski rejimin (eski Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın rejimi) faaliyetlerinin engellenmesinin ardından uygun bir fırsat." diye konuştu.

Partisinin henüz onaylanmadığını ancak ülkenin 30 kentte seçmen tabanının bulunduğunu vurgulayan Şuteri, ayrıca üniversite öğrencileri ve öğretim görevlileri arasında popülaritesinin bulunduğunu ifade etti.

Seçim kampanyasının başlığının "toplum ve devletin inşası için" şeklinde olduğunu aktaran Şuteri, kampanyanın "Cezayirliler arasındaki sosyal uyumu ve halkın Arap, İslam ve Amazig kültürüne dayanan kimliğinin korunmasını" vurgulayacağını belirtti.

Cezayir'in doğusundaki Burc Bu Ariric kentinde doğan Şuteri, 1993-2003 yılları arasında Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in danışmanlığını yapmıştı.

- Cezayir'deki seçim süreci

Ülkede cumhurbaşkanlığı seçimleri için şimdiye kadar çoğu bağımsız 100'den fazla kişinin adaylık talebinde bulunduğu belirtiliyor.

Cezayir Yüksek Seçim Komisyonu, 19 Eylül'de cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday olmak isteyenlere referans toplama formları dağıtmaya başlamıştı.

Cezayir'de eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın istifasının ardından ilk seçimlerin 4 Temmuz'da yapılması planlanıyordu, ancak protestoların sürmesi ve muhaliflerden hiçbir aday çıkmaması üzerine seçimler ertelenmişti.

Yönetim ve muhalefet yol haritası belirlemek üzere müzakere heyeti oluşturmuş ve bu süreçte hükümet, yeni bir seçim yasası ve "Ulusal Bağımsız Seçim İdaresi" isimli bağımsız yapıyla, seçimlerin "bağımsız, hür ve şeffaflık" içinde gerçekleşeceği vaadinde bulunmuştu.

Cezayir Genelkurmayı, "15 Eylül'e kadar yeni bir seçim tarihi açıklaması" yönünde hükümete talimat vermiş ve bunun üzerine Cezayir Geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih, 12 Aralık'ta seçimlerin yapılacağını duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Cezayir Saddam

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