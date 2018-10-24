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Saddam’ın koruması Şanlıurfa’da öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 24.10.2018 13:38 | Son Güncelleme

IRAK'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in bir süre yakın korumalığını yaptığı ileri sürülen Adnan Jerri Shmail (68), Şanlıurfa’daki evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

ŞANLIURFA, (DHA) - IRAK'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in bir süre yakın korumalığını yaptığı ileri sürülen Adnan Jerri Shmail (68), Şanlıurfa’daki evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Olay, sabah saatlerinde Veysel Karani Mahallesi'nde meydana geldi. Irak'ın eski lideri Saddam Hüseyin'in ABD tarafından idam edilmeden önce yakın korumaları arasında yer aldığı belirtilen Adnan Jerri Shmail, yaşadığı Şanlıurfa’daki evinde yakınları tarafından hareketsiz bulundu. Eve çağırılan sağlık ekiplerince öldüğü belirlenen Shmail’in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Otopsisinde kalp krizi sonucu öldüğü kaydedilen Shmail’in cenazesi toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

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