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Sadece 10 tane kalan dünyanın en nadir deniz memelisinin soyu hâlâ kurtarılabilir

31.05.2022 04:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genetik çalışmalar gösteriyor ki hemen hemen 10 tanesi hayatta kalmış olsa da, dünyanın en nadir memeli hayvanının soyu hâlâ devam ettirilebilir.

Sadece 10 tane kalan dünyanın en nadir deniz memelisinin soyu hâlâ kurtarılabilir

Bilim insanları, sadece Meksika'daki California Körfezi'nde yaşayan körfez muturunun (vaquita porpoise) genetik olarak hâlâ yaşayabilir durumda olduğunu söylüyor.

Ancak balıkçı ağları hayatlarını tehdit ediyor.

San Francisco'daki California Üniversitesi'nden araştırmacı Dr. Jacqueline Robinson, körfez muturunun soyunun devam edebileceğini ancak yaşam alanlarına kurulan ağların kaldırılarak korunmaları gerektiğini belirtiyor.

Az sayıda kaldıkları ve genetik çeşitlilikleri azaldığı için körfez muturunun ölüme mahkum olduğunun düşünülmemesi gerektiğini söyleyen Robinson, bunun bizim seçim ve hareketlerimize bağlı olduğunu ekliyor.

Körfez muturunun soyunu balıkçı ağları tehdit ediyor.

Bazıları, balıkçı ağlarından kurtarılsa bile sağlığının soy içi üremeden etkileneceğini düşünerek körfez muturunun soyunu kurtarmaktan vazgeçmiş olabilir.

Ancak Science dergisinde yayımlanan araştırmalar gösteriyor ki körfez muturu "genetik olarak zayıf" değil ve eğer yaşam alanları tamamen korunursa hayatta kalabilir.

"ÖNÜMÜZDEKİ 50 YILI AŞKIN SÜREDE..."

Dr. Robinson diyor ki, "Önümüzdeki 50 yılı aşkın sürede hayatta kalma şansları çok yüksek, eğer tamamen koruma sağlanabilirse."

Araştırmacılar bugün hayattakilerle akraba olan körfez muturlarının DNA'larını 1985 ve 2017 yılları arasında analiz ettiler. Onların genetik bulgularından önümüzdeki 50 yılki nüfus değişimlerini öngörmek için özel bir bilgisayar modeli geliştirdiler.

Bu araştırmalara göre genetik çeşitliliğinin doğal yollarla düşmesiyle türünün uzun zamandır nadir olması, soy içi üremeden kaynaklanan risklerini azaltıyor.

Ancak koruyucular ve yerel insanlar arasındaki son tartışmalarla Meksika hükümetiyle balıkçılık yasaklamaları hakkında devam eden diplomatik sürtüşmeler, körfez muturunun soyunu tükenmekten kurtarmanın kolay olmayacağını gösteriyor. Çünkü balıkçılar ağların kaldırılmasına karşı geliyor.

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