HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Sadece 10 tane kalan dünyanın en nadir deniz memelisinin soyu hâlâ kurtarılabilir

Sadece 10 tane kalan dünyanın en nadir deniz memelisinin soyu hâlâ kurtarılabilir

08.05.2022 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genetik çalışmalar gösteriyor ki hemen hemen 10 tanesi hayatta kalmış olsa da, dünyanın en nadir memeli hayvanının soyu hâlâ devam ettirilebilir.

Sadece 10 tane kalan dünyanın en nadir deniz memelisinin soyu hâlâ kurtarılabilir

Bilim insanları, sadece Meksika'daki California Körfezi'nde yaşayan körfez muturunun (vaquita porpoise) genetik olarak hâlâ yaşayabilir durumda olduğunu söylüyor.

Ancak balıkçı ağları hayatlarını tehdit ediyor.

San Francisco'daki California Üniversitesi'nden araştırmacı Dr. Jacqueline Robinson, körfez muturunun soyunun devam edebileceğini ancak yaşam alanlarına kurulan ağların kaldırılarak korunmaları gerektiğini belirtiyor.

Az sayıda kaldıkları ve genetik çeşitlilikleri azaldığı için körfez muturunun ölüme mahkum olduğunun düşünülmemesi gerektiğini söyleyen Robinson, bunun bizim seçim ve hareketlerimize bağlı olduğunu ekliyor.

Körfez muturunun soyunu balıkçı ağları tehdit ediyor.

Bazıları, balıkçı ağlarından kurtarılsa bile sağlığının soy içi üremeden etkileneceğini düşünerek körfez muturunun soyunu kurtarmaktan vazgeçmiş olabilir.

Ancak Science dergisinde yayımlanan araştırmalar gösteriyor ki körfez muturu "genetik olarak zayıf" değil ve eğer yaşam alanları tamamen korunursa hayatta kalabilir.

Dr. Robinson diyor ki, "Önümüzdeki 50 yılı aşkın sürede hayatta kalma şansları çok yüksek, eğer tamamen koruma sağlanabilirse."

Araştırmacılar bugün hayattakilerle akraba olan körfez muturlarının DNA'larını 1985 ve 2017 yılları arasında analiz ettiler. Onların genetik bulgularından önümüzdeki 50 yılki nüfus değişimlerini öngörmek için özel bir bilgisayar modeli geliştirdiler.

Bu araştırmalara göre genetik çeşitliliğinin doğal yollarla düşmesiyle türünün uzun zamandır nadir olması, soy içi üremeden kaynaklanan risklerini azaltıyor.

Ancak koruyucular ve yerel insanlar arasındaki son tartışmalarla Meksika hükümetiyle balıkçılık yasaklamaları hakkında devam eden diplomatik sürtüşmeler, körfez muturunun soyunu tükenmekten kurtarmanın kolay olmayacağını gösteriyor. Çünkü balıkçılar ağların kaldırılmasına karşı geliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eskişehir'de 'evinde 4 şişe kolonya içtiği' öne sürülen adam öldüEskişehir'de 'evinde 4 şişe kolonya içtiği' öne sürülen adam öldü
İnce'den Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu için dikkat çeken sözlerİnce'den Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu için dikkat çeken sözler
Özdağ'dan Bahçeli'ye "Meşrebi bulanık" yanıtıÖzdağ'dan Bahçeli'ye "Meşrebi bulanık" yanıtı
Anahtar Kelimeler:
Meksika
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Polis meslektaşının başı yarıldı! 'Kaç para istiyorsunuz aç köpekler'

Polis meslektaşının başı yarıldı! 'Kaç para istiyorsunuz aç köpekler'

Fiyatlar yüzde 50 yükselecekti! Rekabet Kurumu harekete geçti

Fiyatlar yüzde 50 yükselecekti! Rekabet Kurumu harekete geçti

Taksim'de dehşet anları! “Abi ben öleceğim” dedikten sonra...

Taksim'de dehşet anları! “Abi ben öleceğim” dedikten sonra...

Ofisinde oyun oynadığı görüntüleri paylaştı

Ofisinde oyun oynadığı görüntüleri paylaştı

Şartlara dayanamamıştı! Survivor paylaşımı tepki çekti

Şartlara dayanamamıştı! Survivor paylaşımı tepki çekti

Putin savaş mı zafer mi ilan edecek?

Putin savaş mı zafer mi ilan edecek?

İlginizi Çekebilir

Acele etmeyin! Enerjiniz herkese ve her şeye yeter

Acele etmeyin! Enerjiniz herkese ve her şeye yeter

Her şeyi online görüşme üzerinden yaptılar! Bunu bile

Her şeyi online görüşme üzerinden yaptılar! Bunu bile

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Kocası yasaklamış! "Hoca gibi oldum"

Kocası yasaklamış! "Hoca gibi oldum"

Seks oyuncağını kendisi yapmak istedi! Penisine somun takınca...

Seks oyuncağını kendisi yapmak istedi! Penisine somun takınca...

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.