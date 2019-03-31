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Sadece 11 seçmen var! Bu köyde oy verme işlemi 1,5 saatte bitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 13:48 | Son Güncelleme

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde kış aylarında sadece muhtar Durak Özdemir ile eşinin yaşadığı Büyükkışla köyünde oy verme işlemi tamamlandı. Saat 8.00'de başlayan oy verme işlemi yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Kış aylarında Büyükkışla'da sadece eşi ile kendisi kaldığı için "Robinson" olarak adlandırılan 73 yaşındaki muhtar Durak Özdemir'in köyünde, toplam 11 seçmen bulunuyor.

1,5 saatte tamamlandı!

Köyde 08.00'de başlayan oy verme işlemi, yaklaşık 1,5 saatte tamamlandı.
Durak Özdemir, iki dönemdir muhtarlık yaptığını, bu seçimlerde de kendisinden başka aday olmadığını söyledi.
Köydeki seçmenlerden bazılarının Ankara'da yaşadığını ve yaz aylarında buraya geldiğini belirten Özdemir, şunları söyledi:
"Seçmenlerimiz genelde yaşlı kesimden oluşuyor. Çocukları, oylarını kullanmaları için dün onları köye getirdi. Oylarını kullandıktan sonra Ankara’ya dönecekler. Çocukları ise Ankara'da oy verecek. Seçimler köyümüze, ülkemize hayırlı uğurlu olsun."
Babası Turan ve annesi Fatma'yı oylarını kullanmaları için köye getiren Rıza Demir de şu şekilde konuştu:
"Seçimler demokrasinin olmazsa olmazıdır. Özellikle muhtarlık seçimi köyümüz için çok önemli. Köy statüsünü kaybetmememiz için gelip burada oylarımızı kullanıyoruz. Annemle babam yazın 6 ay burada, kışın ise Ankara'da bizim yanımızda yaşıyor." (AA)
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oy verme Yozgat 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri

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