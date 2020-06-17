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Sadece 15 dakikada hazırlanan tavada pizza! Parmaklarınızı yiyeceksiniz...

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talyanların tüm dünyaya armağanı olan pizza; doyurucu ve lezzetli haliyle bir anda damakları şenlendiriyor. İncecik hamuru ve bol malzemesiyle hem gözlere hem de damaklara mutluluk veren pizza, en sevilen yemeklerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Tüm içecekler ile mükemmel bir uyum yakalayan pizzayı artık evinizde yapmanız çok kolay.

Sadece 15 dakikada hazırlanan tavada pizza! Parmaklarınızı yiyeceksiniz...

Çıtır çıtır hamuru, bol malzemesi ve besleyici değeri yüksek olan pizzaları evinizde fırın olmasa dahi kolaylıkla yapabilirsiniz. 15 dakika içinde tavada basit bir şekilde yapabileceğiniz pizza tariflerini sizler için derledik.

15 DAKİKA İÇİNDE TAVADA PİZZA TARİFİ

Herkesin evinde bulunan tavalar artık pizza yapımı için baş malzeme olmaya aday! Tavada yapabileceğiniz pizza tarifleriyle kendinizi şımartabilirsiniz.

BOL MALZEMELİ TAVADA PİZZA

MALZEMELER
3 kahve fincanı un
1 kahve fincanı yoğurt
Yarım su bardağı süt
1 adet yumurta
1 çay kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı salça
Yarım çay bardağı su
2 çorba zeytinyağı

YAPIMI

Un, yumurta, tuz, kabartma tozu, yoğurt ve sütü karıştırın. Boza kıvamında bir hamur elde etmelisiniz.
Elde ettiğiniz hamuru yağladığınız tavaya eşit bir şekilde yayın. Tavayı ileri geri olacak şekilde 1-2 kez sallarsanız tabana eşit yayılmasını sağlayabilirsiniz.
Hamurun üzerine suyla açılmış salçayı sürün. Salçanın üzerine ise rendelenmiş kaşarın yarısını serpin. Kaşar peynirinin üzerine ise sucuk, sosis, zeytin ve domatesi gelişigüzel bir şekilde yerleştirin.
Kalan kaşar peynirini serptikten sonra tavayı kapakla kapatın ve 10-15 dakika boyunca kontrollü bir ateşte pişirin.

İNCECİK HAMURUYLA TAVADA PİZZA

MALZEMELER
1 kahve fincanı yoğurt
3 kahve fincanı un
1 adet yumurta
Yarım paket kabartma tozu
Yarım su bardağı süt
1 tatlı kaşığı salça
1 tatlı kaşığının ucuyla tuz
2 yemek kaşığı sıvı yağ

YAPIMI
Pizzanın hamurunu yapmak için tuz, un, süt, kabartma tozu ve yoğurdu karıştırın. Koyu kıvama gelene kadar karıştırmaya devam edin.
Hamuru elde ettikten sonra sıvı yağ ile yağlanmış tavaya eşit miktarda olacak şekilde yayın.
Yayılan hamurun üzerinde sulandırılmış salçayı sürün. (Dilerseniz bu aşamada ketçapta kullanabilirsiniz.)
Salçanın üzerine rendelenmiş kaşar peynirinin yarısını dökün.
Son adımda pizzanın üstü için seçilen malzemeleri hamurun üzerine dizin ve kalan kaşar peynirini de serpin.
Tavanın kapağını kapatın ve 10-15 dakika boyunca pişmeye bırakın.

TAM KIVAMINDA TAVADA PİZZA

MALZEMELER
1 adet yumurta
2 yemek kaşığı yoğurt
1 yemek kaşığı zeytinyağı
Yarım çay kaşığı tuz
7-8 yemek kaşığı un
Yarım paket kabartma tozu

PİZZA SOSU İÇİN;
1 tatlı kaşığı biber salçası
1 tatlı kaşığı kekik
1 tatlı kaşığı zeytinyağı

YAPIMI
İlk adımda pizza hamurunu hazırlayın ve daha önceden yağlanan tavaya yayın.
Hamurun üzerine hazırladığınız pizza sosunu dökün. Sosun üzerine kaşar peynirini yayın.
Son adımda pizzanın üzerini dilediğiniz malzemelerle süsleyin.
Tavanın kapağını kapatın ve 10-15 dakika boyunca ocakta pişirin.

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