Sadece 15 yaşındaydı! Hamile olduğunu tuvaletini yaparken öğrendi

Cinsellik üzerine bilinçlenmenin üzerinden yıllar geçmesine rağmen hâlâ çocuk yaşta anne olan kişiler bulunuyor. 15 yaşında hamile kalan Alexis isimli bir kadın hamilelik süreci boyunca anne olacağını fark etmediğini ancak doğum başladığında hamile olduğunu anladığını belirtti. TikTok'ta yaşadıklarını paylaşan Alexis 2 milyondan fazla izlenme aldı.

TUVALETTEYKEN BEBEĞİN KAFASINI GÖRDÜ

Alexis hamileliğinde olağandışı mide ekşimesi fark ettikten sonra test yaptırdı. Yaptırdığı testler negatif çıktı. Alexis bu süreçte düzenli olarak regl oldu. Biraz sırt ağrısı yaşayarak normal hayatına devam etti. Ancak bu ağrılar onu uyutmamaya başlayınca bazı ağrı kesiciler aldığını belirtti. Alexis, bir sabah, okula gitmeden önce “tuvalete” gitti ve “itme dürtüsü” hissederek yardım için annesini aradı - işte o zaman çocuğunun kafasını gördü. O gün derslere gitmek yerine anne babası ve teyzesiyle oturma odasının zemininde doğum yaptı.

PLASENTA BEBEĞİN HAREKETLERİNİ GİZLEDİ

“Düzenli adetler vardı ve hiçbir semptom, şişlik veya hamilelik belirtisi yoktu ve ayrıca negatif bir test vardı. Gizli bir hamilelik geçirdiğimi öğrendim, plasentamın ön yerleşimi bebek tekmelerini/hareketlerini gizledi.

HAMİLE OLDUĞUN FARK ETMEYEN KİŞ SAYISI ÇOK

Bazı hamilelik süreçlerinde kadın kilo almayabilir, âdet kanaması olarak algılanan kanamaları olabilir. Durum ‘gizlenen gebelik’ olarak tanımlayabileceğimiz kadının gebe olduğunu bilmesi ve çevresinden saklamasından farklıdır. Gebelik inkârında kadın, doğum başladığında ya da doğuma kısa bir süre kala gebe olduğunu öğrenir.



