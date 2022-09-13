HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Sadece 15 yaşındaydı! Hamile olduğunu tuvaletini yaparken öğrendi

Sadece 15 yaşındaydı! Hamile olduğunu tuvaletini yaparken öğrendi

13.09.2022 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyada birçok kadın hamilelik sürecinde hamile olduğunu fark etmeyebiliyor. Bu kadınlar genellikle son aylarda yaşanan ani kilo artışları nedeniyle hamile olduğunu anlasa da bazıları hamileliğini doğum başlayınca öğreniyor. 15 yaşında hamile kalan Alexis'de bu kadınlar arasında bulunuyor. Alexis yaşadıklarını TikTok hesabında anlattı.

Sadece 15 yaşındaydı! Hamile olduğunu tuvaletini yaparken öğrendi

Cinsellik üzerine bilinçlenmenin üzerinden yıllar geçmesine rağmen hâlâ çocuk yaşta anne olan kişiler bulunuyor. 15 yaşında hamile kalan Alexis isimli bir kadın hamilelik süreci boyunca anne olacağını fark etmediğini ancak doğum başladığında hamile olduğunu anladığını belirtti. TikTok'ta yaşadıklarını paylaşan Alexis 2 milyondan fazla izlenme aldı.

TUVALETTEYKEN BEBEĞİN KAFASINI GÖRDÜ

Ekran görüntüsü 2022-09-13 103133

Alexis hamileliğinde olağandışı mide ekşimesi fark ettikten sonra test yaptırdı. Yaptırdığı testler negatif çıktı. Alexis bu süreçte düzenli olarak regl oldu. Biraz sırt ağrısı yaşayarak normal hayatına devam etti. Ancak bu ağrılar onu uyutmamaya başlayınca bazı ağrı kesiciler aldığını belirtti. Alexis, bir sabah, okula gitmeden önce “tuvalete” gitti ve “itme dürtüsü” hissederek yardım için annesini aradı - işte o zaman çocuğunun kafasını gördü. O gün derslere gitmek yerine anne babası ve teyzesiyle oturma odasının zemininde doğum yaptı.

PLASENTA BEBEĞİN HAREKETLERİNİ GİZLEDİ

Ekran görüntüsü 2022-09-13 103100

“Düzenli adetler vardı ve hiçbir semptom, şişlik veya hamilelik belirtisi yoktu ve ayrıca negatif bir test vardı. Gizli bir hamilelik geçirdiğimi öğrendim, plasentamın ön yerleşimi bebek tekmelerini/hareketlerini gizledi.

Ekran görüntüsü 2022-09-13 103121

HAMİLE OLDUĞUN FARK ETMEYEN KİŞ SAYISI ÇOK

Bazı hamilelik süreçlerinde kadın kilo almayabilir, âdet kanaması olarak algılanan kanamaları olabilir. Durum ‘gizlenen gebelik’ olarak tanımlayabileceğimiz kadının gebe olduğunu bilmesi ve çevresinden saklamasından farklıdır. Gebelik inkârında kadın, doğum başladığında ya da doğuma kısa bir süre kala gebe olduğunu öğrenir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Libidoyu zirveye taşıyacak! Hem siz hem de partneriniz için...Libidoyu zirveye taşıyacak! Hem siz hem de partneriniz için...
'Park' kavgası kanlı bitti! Suriyeli grup diş teknisyenini bıçakladı'Park' kavgası kanlı bitti! Suriyeli grup diş teknisyenini bıçakladı
14 seçim anketinin ortalamasında çarpıcı sonuçlar14 seçim anketinin ortalamasında çarpıcı sonuçlar
Anahtar Kelimeler:
tiktok adet regl bebek belirti doğum gebe hamile kadın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kadın olmak için servet harcamıştı! İç çamaşırlı poz olay oldu

Kadın olmak için servet harcamıştı! İç çamaşırlı poz olay oldu

Azerbaycan-Ermenistan hattında gerilim! Sınırda çatışmalar başladı

Azerbaycan-Ermenistan hattında gerilim! Sınırda çatışmalar başladı

Öyle bir bağırdı ki yanından geçerken Erdoğan da şaşırdı

Öyle bir bağırdı ki yanından geçerken Erdoğan da şaşırdı

Kocası paylaştı! Olay olunca sildi

Kocası paylaştı! Olay olunca sildi

Bunun adı cinayet karantinası! 'Kapıları zincirle bağladılar'

Bunun adı cinayet karantinası! 'Kapıları zincirle bağladılar'

İBB Meclisi’nde gergin dakikalar! “O bizim için bir haindir” dedikten sonra ortalık karıştı

İBB Meclisi’nde gergin dakikalar! “O bizim için bir haindir” dedikten sonra ortalık karıştı

İlginizi Çekebilir

Oranlar herkesi şoke etti! Şaşırtan 'modern kölelik' verileri...

Oranlar herkesi şoke etti! Şaşırtan 'modern kölelik' verileri...

Öğrenciyi tek yumrukla yere serdi! Kim olduğu ortaya çıkınca...

Öğrenciyi tek yumrukla yere serdi! Kim olduğu ortaya çıkınca...

PARTNER
Kadınların çok beğendiği erkek parfümleri

Kadınların çok beğendiği erkek parfümleri

Kan davalı oldukları söyleniyordu! Yan yana yürümeleri şoke etti

Kan davalı oldukları söyleniyordu! Yan yana yürümeleri şoke etti

20 saniyeden uzun sürüyorsa sıkıntı büyük! Hemen doktora koşun

20 saniyeden uzun sürüyorsa sıkıntı büyük! Hemen doktora koşun

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.