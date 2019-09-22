HABER

Sadece 2 bin dolar harcayıp otostopla 27 ülke gezdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2019 11:28 | Son Güncelleme

Evinden üniversite yerleşkesine giderken başladığı otostopla yolculuğu yaşam tarzı haline getiren Manisalı Furkan Erdem, bu şekilde Güneydoğu Asya ve Avrupa'daki 27 ülkeyi gezdi - Furkan Erdem: - "Özellikle Asya'da gönüllülük programları çok ünlü. Çocuklara İngilizce öğretmek ya da temizlik işlerine yardım karşılığında kalacak yer ve yemek buldum. Seyahatlerimi bu şekilde ucuza getirmeye çalıştım"

MANİSA (AA) - İBRAHİM KAHRIMAN - Evinden öğrenim gördüğü üniversite yerleşkesine giderken deneyimlediği otostopla yolculuğu yaşam tarzı haline getiren Manisalı Furkan Erdem, bu yöntemle, yaklaşık 9 ayda sadece 2 bin dolar harcayarak 27 ülkeyi ziyaret etti.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Maliye Bölümü'nden mezun olan Furkan Erdem, hayalindeki dünya turunu otostopla gerçekleştirdi.

Yıl başında İzmir'den uçakla Malezya'ya giden Erdem, 7 ay boyunca aralarında Endonezya, Tayland, Vietnam, Kamboçya ve Singapur'un da bulunduğu birçok Güneydoğu Asya ülkesini otostop yaparak gezdi.

Ağustosta Türkiye'ye dönen Erdem, bu kez Manisa'dan otostopla başladığı seyahatinde Edirne'den Bulgaristan'a geçerek aynı yöntemle Avrupa turuna çıktı. Romanya, Moldova, Belarus, Ukrayna gibi Doğu Avrupa ülkelerinden sonra Polonya, Çekya, Almanya ve Hollanda'ya geçen Erdem, yaklaşık 9 ayda 27 ülkeyi otostopla dolaştı.

Erdem, AA muhabirine, üniversite öğrenimi sırasında otostop yapmaya başladığını, daha sonra yaz tatilinde çalışma ve seyahat programıyla gittiği ABD'de gerçekleştirdiği birikimle dünya turuna çıkmaya karar verdiğini söyledi.

İçindeki keşfetme tutkusuyla harekete geçtiğini dile getiren Erdem, "Her zaman farklı kültürler ve fazla ülke görebilmenin peşinden gittim. Yurt dışında insanları ve farklı kültürleri görüp tanıdıkça beni daha çok içine çekti. Benim için zevkli bir turdu." dedi.

- "Hatır için böcek yedim"

Erdem, benzersiz deneyimler yaşadığı Güneydoğu Asya ülkelerinde tanıştığı birçok insanın kendisini evlerine davet ettiğini, yemek ısmarlamak istediğini anlattı.

Çekya'da da otoyolda araç durdurmaya çalışırken polislerin kendisine ceza yazmak istediğini belirten Erdem, şöyle konuştu:

"Bu sırada bir kadın sürücü durdu ve beni aracına aldı, polislerin de ceza yazmasını önledi. Kadın daha önce hiçbir Türk ile tanışmamış. Türkiye'den geldiğimi öğrenince beni evine davet etti, eşi ve çocuklarıyla beraber 2 gün misafir etti. Asya'da da farklı örnekler oldu. Kamboçya'da beni aracına alan biri yemek yemeye davet etti ve saklama kabından böcek çıkarıp tadına bakmamı istedi. Çok ilginçti ama hatır için denemek zorunda kaldım."

- Sırada Güney Amerika var

Dünya turu sırasında 9 ayda sadece 2 bin dolar harcadığına işaret eden Erdem, şunları kaydetti:

"Dünyayı gezmek için çok büyük paralara gerek olmadığını gördüm. Otostopun yanı sıra özellikle Asya'da gönüllülük programları çok ünlü. Örnek verecek olursam çocuklara İngilizce öğretmek ya da mutfak ve temizlik işlerine yardım karşılığında kalacak yer ve yemek buldum. Seyahatlerimi bu şekilde ucuza getirmeye çalıştım."

Otostopla yolculuğun Türkiye'de tehlikeli bir yöntem olarak değerlendirildiğini dile getiren Erdem, ancak durumun böyle olmadığını savundu. Erdem, "Bence otostop, karşılıklı güvenin ve iyi niyetin bir simgesi. Ben durdurduğum sürücüye güveniyorum, o da bana güveniyor. Bu iyi niyet ve güvenin karşılığında birbirimizi ve kültürlerimizi tanımış oluyoruz." dedi.

Erdem, gelecek dönemde de otostopla Güney Amerika turuna çıkmak istediğini sözlerine ekledi.

Yolcu otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı varYolcu otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var
Riva Deresi'nin yüzen eviRiva Deresi'nin yüzen evi
Yaylalar beyaza büründüYaylalar beyaza büründü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Manisa otostop Otostopla 27 ülke gezdi

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Bülent Arınç'tan 'yeni parti' açıklaması!

Bülent Arınç'tan 'yeni parti' açıklaması!

Neslican Tay'a son veda!

Neslican Tay'a son veda!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a coşkulu karşılama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a coşkulu karşılama!

Kadıköy'de tartışma yaratan pozisyon!

Kadıköy'de tartışma yaratan pozisyon!

Ünlü oyuncunun zor anları! Gözyaşları sel oldu

Ünlü oyuncunun zor anları! Gözyaşları sel oldu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Minik Leyla'nın davasında flaş gelişme

Minik Leyla'nın davasında flaş gelişme

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

AK Parti'den partideki 'istifalara' ilişkin açıklama!

AK Parti'den partideki 'istifalara' ilişkin açıklama!

49 ilin emniyet müdürü değişti

49 ilin emniyet müdürü değişti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
15 Temmuz'a ilişkin yeni görüntüler! Kara Kuvvetleri Komutanlığının cephaneliğini böyle yağmaladılar

Kara Kuvvetleri Komutanlığının cephaneliğini böyle yağmaladılar

Antalya'da vatandaşları harekete geçiren görüntü! Jandarmaya haber verdiler

Bu görüntü vatandaşları harekete geçirdi! Her yerde aranıyorlar

Son dakika! Siirt'te 5 terörist etkisiz hale getirildi

Teröre peş peşe darbe!

MSB’den son dakika açıklaması: 7 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık duyurdu! Teröre ağır darbe

Son dakika: E-5'te trafik kazası! Trafik kilit!

E-5'te feci kaza! Trafik kilit

Adana merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu

Şafak vakti düğmeye basıldı! Evlere tek tek girildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.