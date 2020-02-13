Sadece 2 günde kardan ev yaptı!

Oltu ilçesi Halitpaşa Mahallesi'nde oturan Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Umutcan Kul karı eğlenceye çevirdi. Evlerinin hemen yanında 2 metre yüksekliğinde, yaklaşık 3 metrekare genişliğinde kardan ev (iglo) yapan Kul'un bu zorlu çalışması, yaklaşık 2 gün sürdü. Kardan evi tamamlayarak içine giren Umutcan Kul çay içip, bağlama çalarak stres atıyor.

Kar eve elektrik hattı çekti!

GEÇEN YIL DA ARKADAŞIYLA YAPMIŞ Lapa lapa yağan karı geçen yıl olduğu gibi bu yılda eve yaparak değerlendiren Umutcan Kul, geçen yıl arkadaşıyla yaptığı evi bu yıl tek başına yaptığını söyledi. Kardan evin içine elektrik hattı bile çektiğini söyleyen Umutcan, evinde misafirlerini bile ağırladığını söyledi:

'2 KEZ BOZUP YAPTIM' "İlçemize uzun bir aradan sonra çok güzel bir kar yağdı. Geçen sene arkadaşım ile birlikte yaptığım evi bu yıl tek başıma yaptım. Kardan evi yapmak bayağı uzun sürdü. Hatta iki kez bozup yeniden yaptım. Sonunda güzel bir evim oldu."