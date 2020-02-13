HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Sadece 2 günde kardan ev yaptı!

Sadece 2 günde kardan ev yaptı!

YAŞAM HABERLERİ  | 13.02.2020 09:51 | Son Güncelleme

Erzurum'un Oltu ilçesinde yağan karı değerlendirmek isteyen 14 yaşındaki Umutcan Kul, kardan ev inşa etti. 2 gün süren çalışması sonucu yaklaşık 3 metrekarelik bir eve sahip oldu. Umutcan, evinde zaman zaman misafirlerini ağırladığını, tek kaldığındaysa çay demleyip saz çaldığını söyledi. İşte Umutcan'ın zamanın nasıl geçtiğini anlamadığı o evi:

Oltu ilçesi Halitpaşa Mahallesi'nde oturan Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Umutcan Kul karı eğlenceye çevirdi. Evlerinin hemen yanında 2 metre yüksekliğinde, yaklaşık 3 metrekare genişliğinde kardan ev (iglo) yapan Kul'un bu zorlu çalışması, yaklaşık 2 gün sürdü. Kardan evi tamamlayarak içine giren Umutcan Kul çay içip, bağlama çalarak stres atıyor.

Kar eve elektrik hattı çekti!

GEÇEN YIL DA ARKADAŞIYLA YAPMIŞ

GEÇEN YIL DA ARKADAŞIYLA YAPMIŞ
Lapa lapa yağan karı geçen yıl olduğu gibi bu yılda eve yaparak değerlendiren Umutcan Kul, geçen yıl arkadaşıyla yaptığı evi bu yıl tek başına yaptığını söyledi. Kardan evin içine elektrik hattı bile çektiğini söyleyen Umutcan, evinde misafirlerini bile ağırladığını söyledi:

'2 KEZ BOZUP YAPTIM'

'2 KEZ BOZUP YAPTIM'
"İlçemize uzun bir aradan sonra çok güzel bir kar yağdı. Geçen sene arkadaşım ile birlikte yaptığım evi bu yıl tek başıma yaptım. Kardan evi yapmak bayağı uzun sürdü. Hatta iki kez bozup yeniden yaptım. Sonunda güzel bir evim oldu."

EVİNDE MİSAFİRLERİNİ BİLE AĞIRLIYOR

EVİNDE MİSAFİRLERİNİ BİLE AĞIRLIYOR
"İçerisine elektrik hattı çektim. Kardan eve girdiğimde lambaya yakıp çay demliyorum. Sonra sazı elime alıp türkü söylüyorum. Vaktin nasıl geçtiğini anlamıyorum bile. İçerisi çok da soğuk değil. Bazen misafirim de oluyor."
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Umutcan Kul kardan ev ev

En Çok Okunan Haberler

BMGK'dan flaş Libya kararı! Kabul edildi

BMGK'dan flaş Libya kararı! Kabul edildi

Türkiye itiraflı reklam filmi! Tepkiler çığ gibi büyüdü

Türkiye itiraflı reklam filmi! Tepkiler çığ gibi büyüdü

Hadise’nin 'Yıldırım' aşkı! Fotoğraf ele verdi

Hadise’nin 'Yıldırım' aşkı! Fotoğraf ele verdi

Son şampiyon kupaya veda etti

Son şampiyon kupaya veda etti

Rusya'dan gündemi sarsan iddia: ABD askerleri halka ateş açtı

Rusya'dan gündemi sarsan iddia: ABD askerleri halka ateş açtı

Rusya'dan Türkiye'ye göndermeli ABD mesajı!

Rusya'dan Türkiye'ye göndermeli ABD mesajı!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Kıyamet yaklaşıyor mu? Coronavirus, depremler, yangınlar...

Kıyamet yaklaşıyor mu? Coronavirus, depremler, yangınlar...

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Dünyanın ilgisini çeken ırk! "Eksi 45 dereceye dayanıklı"

Dünyanın ilgisini çeken ırk! "Eksi 45 dereceye dayanıklı"

Küçükken keçi otlattığı tepeye yaptı! 650 bin liralık hayal

Küçükken keçi otlattığı tepeye yaptı! 650 bin liralık hayal

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uçak kazasından yaralı kurtulan kadın: Halen şoktayım

Uçak kazasından yaralı kurtulan kadın: Halen şoktayım

Meteoroloji'den çığ ve sel uyarısı

Meteoroloji'den çığ ve sel uyarısı

Genç kadın banyoda ölü bulundu! Yakınları sinir krizi geçirdi

Genç kadın banyoda ölü bulundu! Yakınları sinir krizi geçirdi

9 yaşındaki çocuk ölü bulunmuştu! Kan donduran ayrıntılar ortaya çıktı

9 yaşındaki çocuk ölü bulunmuştu! Kan donduran ayrıntılar ortaya çıktı

'Utanç' sergisi çocuk istismarına dikkat çekecek

'Utanç' sergisi çocuk istismarına dikkat çekecek

İstanbul'da park yeri tartışmasında korku dolu anlar

İstanbul'da park yeri tartışmasında korku dolu anlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.