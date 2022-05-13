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Sadece 2 tane üretildi! Tarihin en pahalı otomobili

13.05.2022 18:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mercedes-Benz firmasının 1956 yılında yalnıza iki adet ürettiği Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe modelinin satıldığı gündeme bomba gibi düştü. Yarış otomobilinin 142 milyon dolara satıldığı öne sürülürken, böylelikle tarihin en pahalı araç satışının gerçekleştiği de iddia edildi.

Sadece 2 tane üretildi! Tarihin en pahalı otomobili

Almanya'da tarihin en pahalı otomobil satışının gerçekleştiği iddia edildi. Mercedes-Benz firmasının ürettiği 300 SLR Uhlenhaut Coupe modelinin 142 milyon dolara satıldığı öne sürüldü. Öte yandan şirketten henüz resmi açıklama yapılmadı.

Klasik araçlar için dünyanın en büyük özel sigorta sağlayıcısı olarak kabul edilen Hagerty kaynağından gelen söylentilere göre tarihin en pahalı otomobil satışının gerçekleşti.

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REKOR FİYATA SATILDI

Mercedes-Benz'in 1956 yılında sadece iki adet ürettiği 300 SLR "Uhlenhaut coupé" yarış arabalarından birinin 142 milyon dolara satıldığı iddia edildi.

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Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, rekor satışın, 2018 yılında 70 milyon dolara satılan Ferrari 250 GTO'yu geride bıraktığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Mercedes-Benz
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