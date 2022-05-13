Sadece 2 tane üretildi! Tarihin en pahalı otomobili

Almanya'da tarihin en pahalı otomobil satışının gerçekleştiği iddia edildi. Mercedes-Benz firmasının ürettiği 300 SLR Uhlenhaut Coupe modelinin 142 milyon dolara satıldığı öne sürüldü. Öte yandan şirketten henüz resmi açıklama yapılmadı.

Klasik araçlar için dünyanın en büyük özel sigorta sağlayıcısı olarak kabul edilen Hagerty kaynağından gelen söylentilere göre tarihin en pahalı otomobil satışının gerçekleşti.

REKOR FİYATA SATILDI

Mercedes-Benz'in 1956 yılında sadece iki adet ürettiği 300 SLR "Uhlenhaut coupé" yarış arabalarından birinin 142 milyon dolara satıldığı iddia edildi.

Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, rekor satışın, 2018 yılında 70 milyon dolara satılan Ferrari 250 GTO'yu geride bıraktığı öğrenildi.

