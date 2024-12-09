Sadece 28 gün önce... Herkes bu kareyi konuşuyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Elimizi uzattık' diyerek Esad'ı uyarmıştı

Suriye'de 13 yıl süren iç savaş muhaliflerin başkent Şam'ı ele geçirmesiyle sona erdi. Devrik lider Beşar Esad, ülkeden kaçarken Rusya'ya sığındı. Suriyeliler 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesini sokaklara çıkarak kutladı. Başta Türkiye'den olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki Suriyeli mülteciler, ülkelerine dönüş hazırlıklarına başladı, Şam'a giten otoyollar adeta kilitlendi.

Tüm dünya Esad rejiminin 12 günlük bir operasyonla yıkılmasının şaşkınlığını yaşasa da Türkiye'nin bölgedeki etkinliği bir kez daha ortaya serilmiş oldu.

28 GÜN ÖNCEKİ FOTOĞRAF KARESİ TARİHE GEÇTİ

Dünya basınında 'Baş aktör Türkiye!' başlıkları geniş yer tutarken, 28 gün önce kamuoyuna yansıyan bir fotoğraf karesi ve sonrasındaki açıklamalar bir anda yeniden gündeme geldi.

Yaklaşık bir ay önce 11 Kasım 2023'te Riyad'da düzenlenen İİT-Arap Birliği ortak zirvesinin devamı niteliğindeki zirvede Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Lübnan Başbakanı Necib Mikati başta olmak üzere çok sayıda Arap ve Müslüman ülke lideri katılmıştı.

ERDOĞAN İLE ESAD YILLAR SONRA AYNI KAREDE YER ALMIŞTI

Zirve için çekilen fotoğrafta katılımcı ülkelerin devlet başkanları yer alırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Esad yıllar sonra aynı karede yer almıştı.

ERDOĞAN, ESAD'I UYARMIŞTI: "ELİMİZİ UZATTIK"

Zirve dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye konusunda önemli mesajlar vermiş, açık açık Esad'ı uyarmıştı.

Erdoğan, şunları söylemişti;

"Ben hala Esed’den umutluyum. Bir araya gelip Suriye-Türkiye ilişkilerini inşallah yoluna koyalım diye hala umudum var. Çünkü bizim Suriye-Türkiye arasındaki terör yapılanmalarını yok etmemiz lazım. Suriye’de adil ve kalıcı barışın zemini vardır. Bunu sağlamak için atılacak adımlar da bellidir. Biz Suriye tarafına normalleşme konusunda elimizi uzattık. Bu normalleşmenin Suriye topraklarında barışa ve huzura kapı aralayacağını düşünüyoruz.

"Suriye’nin kuzeyinde tam bir istikrarsızlık hüküm sürüyor. Bu da terör örgütlerinin o bölgedeki karmaşadan beslenmesi ve orada tutunması için elverişli ortam hazırlıyor. Suriye’deki istikrarsızlık ve terör örgütlerinin orada tutunması bizim için bir güvenlik riskidir.

Oraları tamamen temizlemeden ve terör bataklığını kurutmadan tam anlamıyla güvenliği sağlamak mümkün değil"