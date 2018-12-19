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Sadece 3 dakikada 100 km menzil sağlıyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 19.12.2018 10:04 | Son Güncelleme

Alman otomobil üreticileri Porsche ve BMW, Avrupa’nın en büyük teknoloji holdingi Siemens AG ve beraberinde birkaç Avrupalı şirket ile birlikte geliştirdiği 450 kW’lık “FastCharge” adındaki süper hızlı EV şarj cihazını test etti. İşte detaylar.

Sadece 3 dakikada 100 km menzil sağlıyor!

“FastCharge” adlı proje, Porsche, BMW ve Siemens ortak girişimi ile başlatıldı. İki Avrupalı şirket olan Hollanda merkezli Allego ve Almanya merkezli Phoenix Contact E-Mobility tarafından desteklendi. Alman Ulaştırma Bakanlığı tarafından da yaklaşık 8 milyon avro ile finanse edildi. Almanya’nın ilk yüksek hızlı şarj ağı olmaya aday bu proje geçtiğimiz günlerde bizzat Porsche ve BMW modellerinde test edildi.

Maksimum 450 kW kapasitede çalışan FastCharge ünitesi, BMW i3’ün bataryasını sadece 15 dakikada % 10’dan % 80’e şarj etmeyi başardı. Porsche Taycan’a ise sadece üç dakika gibi kısa bir sürede 62 mil (100 km) menzil kazandırdı.

Sistem maksimum 450 kW’a kadar elektrik gücü sunuyor. Ancak şarj süreleri biraz da elektrikli otomobillerin hızlı şarj teknolojisini desteklemesine bağlı. Yani FastCharge teoride 450 kW’lık yüksek bir kapasiteye sahip olsa da pratiğe gelince işler biraz değişiyor.

Geçtiğimiz günlerde test edilen Porsche Taycan 350-400 kW kapasite ile şarj edilirken piyasanın en yeni tam elektrikli SUV modelleri olan Audi e-tron SUV ve Jaguar I-Pace ancak maksimum 100- 150 kW güç ile şarj edilebilecek.

Posche ve BMW otomobillerin bu teknolojiye uyum sağlaması halinde elektrikli otomobillerin şarj edilme işleminin akaryakıt istasyonlarından benzin veya motorin almak kadar kolay hale geleceğine söz verdi. Yapılan testlerle hızlı şarj kapasitelerinin sınırlarını test ettiklerini belirten her iki otomotiv devi Siemens AG’ye özellikle teşekkür etti.

Son olarak ufak bir dipnot olarak Amerikan elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın hızlı şarj konusunda hangi noktada olduğunu belirtelim.

Tesla halihazırda ABD’deki elektrikli otomobil kullanıcılarına Supercharger adını verdiği elektrikli araç şarj ağı ile maksimum 120 kW seviyesinde hızlı şarj imkanı sunuyor. Bu kapasiteyi önümüzdeki yıl 250 kW’a kadar çıkarmayı planlıyor.

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Anahtar Kelimeler:
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