Sadece 3 dakikada 100 km menzil sağlıyor!

“FastCharge” adlı proje, Porsche, BMW ve Siemens ortak girişimi ile başlatıldı. İki Avrupalı şirket olan Hollanda merkezli Allego ve Almanya merkezli Phoenix Contact E-Mobility tarafından desteklendi. Alman Ulaştırma Bakanlığı tarafından da yaklaşık 8 milyon avro ile finanse edildi. Almanya’nın ilk yüksek hızlı şarj ağı olmaya aday bu proje geçtiğimiz günlerde bizzat Porsche ve BMW modellerinde test edildi.

Maksimum 450 kW kapasitede çalışan FastCharge ünitesi, BMW i3’ün bataryasını sadece 15 dakikada % 10’dan % 80’e şarj etmeyi başardı. Porsche Taycan’a ise sadece üç dakika gibi kısa bir sürede 62 mil (100 km) menzil kazandırdı.

Sistem maksimum 450 kW’a kadar elektrik gücü sunuyor. Ancak şarj süreleri biraz da elektrikli otomobillerin hızlı şarj teknolojisini desteklemesine bağlı. Yani FastCharge teoride 450 kW’lık yüksek bir kapasiteye sahip olsa da pratiğe gelince işler biraz değişiyor.

Geçtiğimiz günlerde test edilen Porsche Taycan 350-400 kW kapasite ile şarj edilirken piyasanın en yeni tam elektrikli SUV modelleri olan Audi e-tron SUV ve Jaguar I-Pace ancak maksimum 100- 150 kW güç ile şarj edilebilecek.