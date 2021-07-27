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Sadece 3 dakikada bembeyaz dişlere kavuşmak mümkün! Bu malzemeleri bir araya getirerek...

27.07.2021 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bembeyaz, inci gibi parıldayan dişler tartışmasız herkesin hayali. Peki, bunun için büyük paralar mı harcamak gerekiyor? Tabii ki hayır! Evde kullanabileceğiniz birkaç basit malzeme ile anında diş beyazlatma işlemini gerçekleştirebilir ve dişlerinizi saklamadan doyasıya gülebilirsiniz. İşte evde diş beyazlatmak için uygulayabileceğiniz yöntemler...

Sadece 3 dakikada bembeyaz dişlere kavuşmak mümkün! Bu malzemeleri bir araya getirerek...

Güzel ve doğal bir gülüşün en temel unsurlarından biri de bembeyaz parlayan dişler. Gülüşlerinizi anlamlandıran dişler yediklerinizden, içtiklerinizden ve daha birçok etkenden dolayı leke tutar ve sararmaya başlar. İşte sadece 3 dakikanızı ayırarak hazırlayacağınız ve uygulayabileceğiniz birbirinden etkili diş beyazlatma tarifleri…

MUZUN KABUĞUNU ÇÖPE ATMAYIN!

Muz kabuğu, potasyum, magnezyum ve manganez bakımından oldukça zengin. Tüm bunlar ise dişlerin inci gibi bembeyaz olmasına yardımcı olur. Dişlerinizi fırçaladıktan sonra muz kabuğunun beyaz kısmı ile dişlerinizi 2 dakika ovun. Ardından macunsuz bir fırça ile dişlerinizde kalan muzları arındırın.

LEKELERE SAVAŞ AÇIN!

Hem dişlerinizdeki lekeleri açan hem de mikropları yok eden doğal bir ürün arıyorsanız, defne yaprağı ve portakal ikilisi tam size göre! İlk olarak defne yaprağını un haline getirin. Ardından içeriğindeki C vitamini ile dişleri beyazlatan portakalın kabuğunu rendeleyin ve iki malzemeyi güzelce karıştırın.

HİNT MUTFAĞININ MUCİZESİNDEN FAYDALANIN

Hint mutfağında sıkça kullanılan zerdeçalın faydaları saymakla bitmez. Şifa kaynağı olarak nitelendirilen bu ürün, dişleri beyazlatma konusunda da oldukça etkili. Yarım yemek kaşığı toz zerdeçalın üzerine az miktarda su ekleyin ve macun kıvamına gelmesini sağlayın. Macunun etkisini arttırmak istiyorsanız 1-2 damla limon ekleyebilirsiniz. Aman uygulama esnasında macunu etrafa sıçratmamaya özen gösterin. Aksi halde çıkması bir hayli zor olan sarı lekelerle baş etmek zorunda kalabilirsiniz.

MUTFAĞINIZDAKİ MALZEMELERDEN FAYDALANIN

Karbonat, tuz ve sirke üçlüsü, önce sarı lekelerin giderilmesi ardından da dişlerin beyazlaması konusunda iddialı olan malzemeler arasında yer alır. Her üç malzemeden de 1 çay kaşığı alarak güzelce karıştırın. Temiz bir diş fırçası ile haftada üç kere uygulayın. Kısa sürede dişlerinizin beyazladığını ve diş etlerinizin daha sağlıklı göründüğünü fark edeceksiniz.

HİNT KADINLARININ BEYAZLIK SIRRI: NEEM YAPRAĞI

Doğal antibakteriyel ve antiseptik etkiye sahip olan neem yaprağı, ağız temizliği ve diş beyazlatmada kullanabileceğiniz en etkili ürünlerden biri. Neem yapraklarını macun kıvamına getirip kullanabileceğiniz gibi çiğneyerek de dişlerinizi beyazlatabilirsiniz.

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