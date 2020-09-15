Sadece 3 saniye sarımsak nasıl soyulur?

Mutfaktaki hemen hemen her yemeğe yakışan, lezzeti bir yana güçlü içeriği sayesinde antibiyotik görevi gören sarımsağı soymak biraz meziyetli bir iştir. Sarımsak soymak size de zor geliyor ve bu işlemi yaparken ellerinizi kokutmak istemiyorsanız hızlı bir şekilde sarımsak soyma yöntemini mutlaka denemelisiniz.

İlk olarak soymak istediğiniz miktarda sarımsağı ayıklayın.

Ayıklanan sarımsakları küçük boy bir kavanozun içine koyun ve ağzını kapayın.

Kavanozu iki elinize alın ve 3 saniye boyunca hızlı bir şekilde sallayın.

Tüm sarımsakların soyulduğuna emin olana kadar sallayın. Ardından kavanozun kapağını açın ve sarımsakları tezgaha alın.

Şimdi sarımsakları dilediğiniz yemekte, dilediğiniz şekilde kullanabilirsiniz!

İKİNCİ YÖNTEM

Büyük dişli sarımsaklar için uygulayabileceğiniz bir yöntemden bahsedeceğiz. Ayıkladığınız sarımsakları tezgaha koyun.

Üzerine havanın taban kısmıyla bir kere kuvvetli şekilde vurun.

Ardından sarımsağın kabuğunu bütün ve hızlı bir şekilde soyabilirsiniz.

