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Sadece 30 saniyede para kazanıyor! OnlyFans modeli idrarını yaptığı anları satıyor

07.03.2022 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya modeli Nova Jewels, abonelik sistemiyle çalışan OnlyFans için içerik üretiyor. Hayranlarının yoğun talebi üzerine idrarını yaptığı anları kaydederek satan Jewels sadece 30 saniyede 100 dolar (yaklaşık 1.439 TL) kazandığını itiraf etti. Jewels’in para kazanma yönteminin ilginçliği kısa sürede sosyal medyada popüler oldu.

Sadece 30 saniyede para kazanıyor! OnlyFans modeli idrarını yaptığı anları satıyor

İsviçre’de yaşayan bir sosyal medya fenomeni ilginç para bulma yöntemi sayesinde kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Nova Jewels isimli model, OnlyFans hesabından müstehcen pozlarını satmanın yanından hayranlarının bazı tuhaf isteklerini de yerine getiriyor. Jewels özellikle abonelerinin idrarını yaptığı anlara karşı yoğun bir ilgisi olduğunu dile getiren Jewels, çabuk idrarını yaptığını iddia ederek bu anları kameraya çekiyor. İdrarını yaptığı 30 saniyelik videoları satan Jewels, her biri için 100 dolar kazandığını söyledi.

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“BEN AÇIK FİKİRLİ BİR İNSANIM”

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Erkeklerin özellikle kadınların tuvaleti yaptığı anları izlemek istediğini ifade eden Jewels, “Erkekler idrarla birlikte tahrik oluyor. Bu yüzden tuvalete gitmemi ya da duşta idrarımı yapmamı izlemek isteyen çok insan oluyor. Özellikle onları görebilmesi için bir bardağa yapıyorum. Ben açık fikirli bir insanım ve insanların fantezilerini gerçekleştirmesine yardımcı olmaktan mutluluk duyuyorum” dedi.

İşinin zannedildiğinin aksine bazı zorluklar taşıdığını anlatan Jewels, “30 saniye sürüyor ve hızlı bir çiş için bana 100 dolar ödüyorlar” diye konuştu. Düzenli olarak idrarını yapabilmek için günlük aktivitelerinde bazı rutinleri yerine getirmek zorunda olduğunu belirten Jewels, mesanesini olgunlaştırmak ve harekete hazır hale getirmek için sürekli olarak çay içiyor.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya OnlyFans
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