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  4. Sadece 4,5 ay cezaevinde kaldı! HSK harekete geçti, savcı ve hakim hakkında soruşturma

Sadece 4,5 ay cezaevinde kaldı! HSK harekete geçti, savcı ve hakim hakkında soruşturma

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
28.11.2024 21:26
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Ankara'da kaldırımda yürüyen kadına otomobiliyle çarparak ölümüne yol açan ve kanında uyuşturucu bulunan sürücü, tutuklu bulunduğu cezaevinden sadece 4,5 ay sonra tahliye oldu. HSK, tahliye talebinde bulunan savcı ile tahliye kararına imza atan hakim hakkında soruşturma açtı.

Sadece 4,5 ay cezaevinde kaldı! HSK harekete geçti, savcı ve hakim hakkında soruşturma

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde kontrolünü kaybeden sürücü, kaldırımda yürüyen 64 yaşındaki Saniye Karyağdı'ya çarpmıştı. Hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetmişti.

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UYUŞTURUCU TESPİT EDİLDİ

10 Temmuz'daki kaza sonrası aracında uyuşturucu tespit edilen sürücü, alkol ve uyuşturucu tespiti için hastaneye sevk edildi. Kan ve idrar örneğinde uyuşturucuya rastlandı. Mahkemede sürücü, uyuşturucu hapı kaza sonrası panikle aldığını söyledi.

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4,5 AY TUTUKLU KALDI

EKOL TV'den İlker Turak'ın özel haberine göre sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ancak ilk duruşmada tutuksuz yargılanmasına karar verildi. Böylece cezaevinde sadece 4,5 ay tutuklu kalmış oldu.

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Saniye Karyağdı

HSK HAREKETE GEÇTİ

Bu kararın ardından HSK harekete geçti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un oluruyla sanığın tahliyesini talep eden savcı ile tahliye kararı veren hakim hakkında soruşturma açıldı.

Anahtar Kelimeler:
Ankara HSK Hâkimler ve Savcılar Kurulu
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