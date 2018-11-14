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Hem evini, hem kendisini yeniledi

DÜNYA HABERLERİ  | 14.11.2018 08:50 | Son Güncelleme

İngiltere'de yaşayan Leeann Whittall isimli 22 yaşındaki kadın, yaptığı tasarruflarla yepyeni hayatın kapılarını araladı. Ailesinden ayrı yaşayan Leeann, parası yetmediği için fast food tüketiyor, 600 sterlin kadar da kira veriyordu. Bu hayattan sıyrılması gerektiğini düşünen Leeann, kolları sıvadı ve kısa sürede bambaşka bir yaşama adım attı.

Leeann'ın hayatını değiştirmek için yaptığı tek şeyse tasarruf oldu. İlk olarak ailesinin yanına geri dönen Leeann, kira parasını kenara koymaya başladı, fast food yemeyi bıraktı ve kendine ek iş buldu. Hem birikimi, hem de amacına ulaşmak için yaptıkları bakın hayatını nasıl bir noktaya getirdi...

Verdiği karar hayatını değiştirdi

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Sigortacılık sektöründe çalışan Leeann Whittall, 22 yaşında bir karar verdi. Kararıyla hem kendini hem de dairesini yepyeni bir hale getirdi.
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The Sun Money'nin haberine göre Whittall, ayda 1.200 sterlin kazanıyor ve 600 sterlini kiraya, 200 sterlini ise tamamen fast food ürünlerine harcıyordu.
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Ancak giderek kilo aldığını biliyordu ve kiraya para vermek ciddi bir masraf demekti. Eve geri dönüp ebeveynleriyle yaşama kararı aldı.
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Toplu taşıma araçlarını terk etti ve yüzlerce lirasını kurtarmak için her yere yürüdü. Fast food yemeyi bıraktı ve barmen olarak ikinci işe başladı.
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Yaptığı tasarruflarla 5 yıl içinde, yüzde 10 depozito biriktirmeyi başardı. 20 bin sterlin biriktirmeyi başaran Whittall, kazandığı parayı eve yatırma konusunda kararlıydı.
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107 bin sterline bir daire buldu ve hemen satın almaya karar verdi. Ancak daire korkunç görünüyordu. Yapılan tadilatlar sonrası ise hem evin görünüşü değişti hem de değeri arttı.
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Yenileme çalışmaları sonrasında evin değeri 160 bin sterline çıktı. Leeann, yaşadıklarını ise şu sözlerle anlattı:
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'Daire, iki yıl boyunca yaşanmadığı için taşındığımda çok kötüydü ve oldukça eski modaydı. Duvarlar pembe halı ve banyosu ile bakım evi gibi görünüyordu.'
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Evini değiştirmeye kararlı olan genç kadın, değişime mutfaktan başladı. Kendine yeni ve son moda bir mutfak hazırladı.
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Maddi konuda oldukça zorlandığını söyleyen Whittall, 'Kolay değildi. Her ay sigorta işinden 1300 £ kazanıyordum. Ancak ayda 500 sterlin ile 700 sterlin arasında para biriktirmeyi başardım.' dedi.
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Mutfağın açıldığı bir duvarı yıktı. Böylece daha geniş bir salona sahip oldu. Gördüğü andan itibaren hiç beğenmediği eski banyo setini de kırdırdı.
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Leeann yenileme çalışmaları için de 13 bin sterline yakın para harcadı.
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Daha az yemek yerken, indirimli spor salonu üyeliği sayesinde ise eski görüntüsünden kurtuldu.
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Whittall daireyi yenileme sürecini şu şekilde anlatıyor:
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'Daireyi, ilk satın aldığında bakım evi gibi görünüyordu!'
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'Yapılması gereken çok iş vardı. Kontrolüm dışında gelişen pek çok sorun vardı.'
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'Tadilat çok stresliydi ancak sonunda anahtarları almak rahatlama hissi veriyor.'
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Tadilat işlerinin 4 ay sürdüğü evin son hali Whittall'ın çektiği sıkıntıları unutmasına yardım edecek kadar güzel oldu. Genç kadın şimdilerde değiştirdiği hayatının meyvelerini topluyor.
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ev tadilat Leeann Whittall

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