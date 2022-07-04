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Sadece 5 dakikada cinsel hayatınızı çok daha iyi hale getirebilirsiniz

04.07.2022 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Egzersizin sağlık üzerindeki etkileri her seferinde belirtiliyor. Egzersiz yapmak cinsel hayatı da çok daha iyileştiriyor. Doğru esneme pozisyonları ile cinsel hayatınızı zirveye taşımanız mümkün. Uzmanlar iyi cinsel yaşam için doğru esneme yöntemlerini paylaştı.

Sadece 5 dakikada cinsel hayatınızı çok daha iyi hale getirebilirsiniz

Cinsel yaşamın daha iyi hale gelmesi için çeşitli yöntemler deneniyor. Vücudun esnekliğini arttırmanın sağlık üzerinde birçok açıdan olumlu etkileri olduğu gibi cinsel hayatı da iyi hale getiriyor. Daily Star’ın haberine göre cinsel hayatınızı daha iyi konuma getirmek sadece 5 dakika zaman ayırabilirsiniz.

ESNEMENİN CİNSEL HAYATA ETKİSİ NEDİR?

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Daha rahat hissetmenizi sağlar bu da iyi seks yapmanın anahtarıdır. Germe egzersizleri, vücudunuzun etrafındaki kan akışına ve dolaşımına yardımcı olabilir, bu da daha fazla heyecan anlamına gelir ve bu nedenle daha uzun süre dayanmanıza yardımcı olur. Esnemeden bahsetmeye gerek bile yok, aynı zamanda insanların bedenlerinin daha fazla farkında olmalarına yardımcı olur ve karşılığında, nasıl hareket ettikleri ve hissettikleri ile daha uyumlu hale gelirler. Bu, yatakta harika olmanın büyük bir parçası olan güveni artırmaya yardımcı olabilir. Son olarak, hareket alanınızı iyileştirmeye de yardımcı olabilir, bu da vücudunuzu daha önce hiç kullanmadığınız şekillerde kullanabileceğiniz anlamına gelir.

HANGİ ESNEME HAREKETLERİNİ YAPMAK GEREKİR?

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Seks hayatınızı iyileştirmek için yapabileceğiniz pek çok esneme hareketi vardır ancak iç uylukları, kalçaları, hamstringleri ve bel kaslarını germek için çalışan üç hareketle başlamanız önerilir. Bu hareketleri yaparken aşırıya kaçmamak gerekmektedir. Hareketleri yaparken tuttuğunuz süreyi yavaş yavaş arttırmalısınız.

KURBAĞA POZU

Dört ayak üzerinde başlayın ve ardından dizlerinizi yavaşça rahat bir pozisyona (kurbağa gibi) kaydırın. Kalçalarınızı dizlerinizle aynı hizada tutun ve vücudunuzu yavaşça yere yaklaştırın. Birkaç dakika nefes alıp verirken kalçalarınızı eğebilir ve sıkıştırabilirsiniz.

KERTENKELE POZU

Aşağıya doğru köpekle başlayın ve ardından bir bacağınızı yukarı ve yoga matınızın önüne kaldırın. Elinizi öndeki ayağın içine doğru hareket ettirin ve ardından kalçalarınızı öne doğru kaydırın. Göğsünüzü açık tutun ve birkaç nefes için ileri geri nabız atın.

MÜHÜR POZU

Karnınızın üzerinde düz bir şekilde başlayın (eğer daha rahat olursa göğsünüzün altına rulo bir havlu koyabilirsiniz) ve sonra kollarınızı omuz genişliğinin ötesine uzatın ve ardından üst bedeninizi kaldırın. Nefes alırken ve nefes verirken bu pozda rahatlayın.

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seks egzersiz
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