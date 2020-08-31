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Sadece 6 ay içti, akciğerleri çöktü

SAĞLIK HABERLERİ  | 31.08.2020 08:30 | Son Güncelleme

Akciğerleri çöken ve artık 80 yaşında bir sigara içicisinin akciğerlerine sahip olan 19 yaşındaki genç elektronik sigaranın zararlarından bahsetti.

Sadece 6 ay içti, akciğerleri çöktü

Sadece 6 ay elektronik sigara içen gencin akciğerleri, 80 yaşında ve hayat boyu sigara içicisi olmuş birinin akciğerlerine benziyor.

Ewan Fisher adlı 19 yaşındaki genç akciğerlerinin çöküşünden sonra haftalarca yoğun bakımda kaldı. O zamanlar 16 yaşında olan genç hayatta kalmak için yapay akciğerlerle nefes almak zorunda kaldı

Ewan’ın bağışıklık sistemini etkileyen, nefes alırken tetiklenen aşırı duyarlı pnömoni adlı bir durum ortaya çıktı. Sonuç olarak Ewan 10 hafta boyunca hastanede yaşam savaşı verdi. Ancak tedavisi bitip evine dönmesine rağmen Ewan’ın hayatı sonsuza dek değişti.

Ewan Fisher, akciğerleri çöktüğünde 16 yaşında bir öğrenci ve azimli bir boksördü.

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Nottingham’da yaşayan genç şimdi 19 yaşında ve başarılı bir boksör olmayı arzu ediyordu. Ancak 40 yıldır sigara içen 65 yaşındaki büyükbabası, kendisinden daha fit olduğunu itiraf eden Ewan “Doktorlar tam bir iyileşme için çok çabaladı; ama neredeyse dört yıl geçti ve hala zorluk çekiyorum. Doktorlar iki yıl içinde tam bir iyileşme olacağını söylemişti. Ama çok zaman geçti ve yalnızca %60 iyileşme oldu” dedi.

Yoğun bakıma alınan genç, 10 hafta boyunca yaşam mücadelesi verdi.
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Nefes alabilmek için yapay akciğer kullandı.
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Eskiden sağlıklı biri olduğunu söyleyen Ewan “Her akşam koşuya çıkardım, artık hiçbir şey yapamıyorum. Sıcak havalar akciğerlerimi mahvediyor. Yardımcı olması için steroid kullanıyorum. Artık koşamıyorum, yokuş ya da merdiven çıkarken çok zorlanıyorum. Hayatım büyük ölçüde değişti. 65 yaşında olmasına rağmen büyükbabam benden daha fit.

Hastaneye kaldırıldığımda akciğerlerimin 80 yaşında bir sigara içicisininki gibi olduğu söylenmişti ve ben o zamanlar 6 aydır elektronik sigara içiyordum” dedi.

Ewan, Aralık ayında yoğun bakıma kaldırıldığında aynı zamanda manşetlerde de yer aldı. Hastaneden ayrıldıktan sonra finans ve işletme alanında eğitim alan Ewans, gelecekte finansçı olmak istediğini söyledi.

Okula gitmediği ve ders çalışmadığı zamanalrda ise Ewan ülke çapında seyahat ederek okul çocuklarına elektronik sigaranın tehlikelerini anlatıyor.

Ewan, büyükbabasının kendisinden daha fit olduğunu söylüyor.
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Ewan, merdiven çıkarken dahi nefes almakta zorluk çekiyor.
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Reşit olmadığına rağmen sigara ve elektronik sigaraya kolayca ulaştığını ve tadının çocuklar için ilgi çekici olduğunu itiraf eden Ewan “Aroması gerçekten bağımlılık yapıyor. Hastaneye ilk gittiğimde elektronik sigaramı aldılar. Birkaç farklı çeşidi vardı yanımda. Beni bir tür bağımlı yaptılar. Bu aromalar ve tatlar gençleri cezbediyor” dedi.

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